Les choix de Trump en matière de politique étrangère renforcent cette vision. Par exemple, Keith Kellogg, son choix pour l’envoyé spécial en Ukraine, a coécrit un rapport plus tôt cette année soutenant qu’il est dans l’intérêt de l’Amérique d’assurer une « Russie vaincue et diminuée », et que la prochaine administration Trump devrait continuer à armer l’Ukraine et s’abstenir de demander à l’Ukraine de renoncer à l’objectif de récupérer tout son territoire. Bien que Kellogg ait pu changer d’avis au cours des derniers mois, ce genre de mentalité est peu susceptible de faciliter la réévaluation des relations entre les États-Unis et la Russie que Poutine considère comme essentielle pour la paix.

L’Europe représente également un obstacle majeur. Ses dirigeants ont montré peu d’inclination à la diplomatie, certains s’opposant activement aux avances de Trump. Kaja Kallas, la nouvelle cheffe des affaires étrangères de l’UE, a récemment écarté l’idée de faire pression sur Zelenskyy pour des pourparlers de paix, affirmant que Poutine n’est pas disposé à négocier. Pendant ce temps, le Conseil européen vient d’adopter un nouveau paquet de sanctions promettant que « la Russie ne doit pas l’emporter » et reconfirmant « l’engagement indéfectible de l’UE à fournir un soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique continu à l’Ukraine et à son peuple aussi longtemps que nécessaire et aussi intensément que nécessaire ». Cela survient à la suite d’une résolution du Parlement européen encore plus belliciste appelant essentiellement à une guerre totale contre la Russie — ou à la Troisième Guerre mondiale.

Les intérêts économiques et de sécurité de l’Europe résident clairement dans la fin de la guerre et la renormalisation des relations avec la Russie — une position qui bénéficie d’un soutien croissant parmi les citoyens européens. À cet égard, Trump pourrait être considéré comme une opportunité : dans la mesure où les États-Unis ont toujours vu l’OTAN comme un moyen d’assurer la subordination stratégique de l’Europe, la menace du président élu de réduire les engagements américains envers l’alliance pourrait offrir à l’Europe l’occasion de se redéfinir en tant qu’acteur autonome et pacifique. Au lieu de cela, l’Europe semble réagir à sa crise d’identité en projetant le rôle des États-Unis sur elle-même, répliquant la position agressive de son ancien protecteur.

Pendant ce temps, l’orientation générale de l’OTAN semble peu affectée par le retour imminent de Trump, suggérant qu’elle répond davantage à l’appareil militaire et de sécurité américain qu’à la Maison Blanche. Ainsi, Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l’OTAN, a récemment déclaré que l’alliance ne devrait pas parler de paix mais plutôt se concentrer sur l’envoi de plus d’armes en Ukraine.

Le chemin à suivre reste semé d’embûches. Les conditions de Poutine pour la paix sont intransigeantes, les dirigeants occidentaux restent ancrés dans leurs positions, et la position belliciste de l’Europe complique encore les choses. Pour Trump, le défi sera double : surmonter la résistance intérieure aux concessions et naviguer dans le champ de mines géopolitique des intérêts concurrents. Bien que son désir de mettre fin à la guerre soit louable, les complexités d’une résolution durable exigeront bien plus que des solutions rapides ou des proclamations audacieuses.

Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Sans un engagement sérieux envers la diplomatie et une volonté de faire des compromis difficiles, le conflit continuera soit comme une guerre d’attrition à combustion lente, soit sera temporairement gelé, pour se raviver plus tard. Dans les deux cas, cela aggravera encore les relations entre l’Occident et la Russie — avec des conséquences catastrophiques pour l’Ukraine, l’Europe et le monde entier.