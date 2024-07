Lorsque le premier film Vice-Versa est sorti en 2015, les critiques ont décrit à quel point il était puissamment émouvant. Plus d’un a mentionné une scène en particulier, un moment où il valait mieux avoir un mouchoir à portée de main. Je suis un parent sentimental, totalement épris de mes enfants et de la richesse qu’ils ont apporté à ma vie. J’attendais en fait avec impatience cette scène, précisément pour sa virtuosité larmoyante. Le plaisir que je prévoyais en me faisant transpercer le cœur ne pouvait guère être qualifié de masochiste, tant il m’était bénéfiquement familier.

Le film suit une fille de 11 ans nommée Riley qui devient en colère et malheureuse lorsque ses parents la font déménager et quitter sa vie heureuse dans le froid du Minnesota pour San Francisco, avec sa saison unique barbante et ses goûts douteux en matière de pizzas. Guidés par des recherches académiques de pointe sur les émotions et la mémoire dans la vie réelle, les scénaristes et animateurs de Pixar pénètrent dans la tête de Riley, dépeignant ses cinq émotions de base (Joie, Tristesse, Colère, Dégoût et Peur) comme des personnages de couleurs différentes se concertant et rivalisant les uns avec les autres au Centre de Contrôle, leur quartier général à l’intérieur du cerveau de Riley. Alors que Riley devient de plus en plus malheureuse dans le monde extérieur, deux émotions de base — Joie et Tristesse — sont aspirées dans une aventure amusante et périlleuse à l’intérieur du vaste monde de sa mémoire.

C’est là que se produit le moment super poignant (attention spoiler). Joie et Tristesse rencontrent un adorable sac de joie nommé Bing Bong — l’ami imaginaire de Riley lorsqu’elle avait trois ou quatre ans — qui se joint à eux dans leur quête pour retourner au Centre de Contrôle. Lorsqu’ils tombent tous dans quelque chose appelé la Décharge de Mémoire, un puits profond où les souvenirs expirés se rassemblent sous forme de carcasses calcinées, Bing Bong se sacrifie pour aider Joie et Tristesse à s’échapper. Alors que Joie et Tristesse flottent en sécurité vers la surface lumineuse de la mémoire de travail, Bing Bong descend dans les ténèbres de la mémoire morte, s’effaçant et disparaissant sous nos yeux. C’est-à-dire que nous voyons le moment après lequel, chaque fois que les parents de Riley évoqueront avec nostalgie Bing Bong et lui demanderont si elle se souvient de lui, Riley réfléchira longuement et dira, ‘Pas… vraiment’.