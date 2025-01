« Loin des caméras de télévision, des milliers de jeunes filles ont été violées, abusées et traitées comme du bétail dans leurs propres villes natales. »

La deuxième raison pour laquelle la race est un sujet délicat pour la police ? L’ordre public. La raison d’être de la police britannique, imprimée dans son ADN, est de maintenir la paix du roi. Et comme nous l’avons vu à Southport et ailleurs l’été dernier, les services ravagés par l’austérité sont mal équipés pour faire face à des désordres à grande échelle. Les émeutes, en particulier celles avec un élément racial, sont la manifestation ultime de l’échec policier, même si des forces comme Greater Manchester et South Yorkshire sont pétrifiées à l’idée de voir se reproduire les troubles de 2001 à Oldham. Je soupçonne donc que les chefs de police étaient enclins à considérer le scandale des gangs de viol comme un autre problème inextricable, confiné à une section marginalisée de la classe inférieure blanche. S’attaquer à cette plaie particulière pourrait risquer de provoquer un désordre public. Mieux vaut parler aux « leaders communautaires » — pour maintenir la paix, même au prix de permettre à des réseaux de pédophiles organisés d’opérer au grand jour.

Étant donné le refus du gouvernement de lancer une enquête publique complète, il est malheureusement peu probable que nous voyions un compte rendu franc des « conférences de couloir » informelles tenues dans les QG des forces, sans parler des réunions de prise de décision du « Gold Group » tenues par des officiers supérieurs. Au lieu de cela, des agents mal formés et sous-équipés, travaillant dans la protection de l’enfance, seront utilisés comme boucs émissaires. Il serait bien préférable d’accroître la transparence aux niveaux les plus élevés : ne serait-il pas glorieux que les officiers lors des réunions du Gold Group soient contraints de porter des caméras corporelles ?

Bien sûr, un manque de responsabilité infecte chaque recoin de l’État britannique : voir les enquêtes publiques sur Royal Mail ou Covid. Pourtant, à mon avis, cela donne à la police encore moins d’excuses. Nous attendons de la police qu’elle soit meilleure, qu’elle soit tenue à un niveau supérieur. Il y a un vieux dicton dans le métier : le public obtient la police qu’il mérite. Sauf qu’il ne l’obtient pas. Le public obtient la police que quelques technocrates et formateurs d’opinion pensent qu’il mérite. Pendant les années Blair, une clique d’avocats a élaboré des lois comme la Loi sur les droits de l’homme pour ancrer des politiques progressistes et politiser des systèmes judiciaires de style continental dans notre vie nationale.

Un système flexible de Common Law a été remplacé par un diktat omniscient et omniprésent, conçu pour garantir l’équité et l’égalité et des licornes dansant sur des arcs-en-ciel. Et avec eux sont venus des tonnes de formulaires, d’évaluations des risques, de réunions et de comités : la panacée du travail multi-agences, avec des unités de police s’installant dans les mairies et s’intégrant avec leurs collègues travailleurs sociaux. Les suspects sont devenus des « clients » et les affaires étaient vues à travers le prisme de l’équité plutôt que de la justice. Les réflexions et les lamentations sont devenues la norme, libérant les officiers pour assister à des cours de développement et à des conférences pendant qu’ils planifiaient leur prochaine promotion.

Bien sûr, la race n’était pas le seul problème. Les enquêtes sur le désastre des gangs de viols ont découvert le mélange habituel d’échecs du secteur public, allant d’un financement précaire à des problèmes de recrutement, de formation et de rétention. Pourtant, tout cela soulève sûrement une question de plus : que peut-on faire ? Si rien d’autre, nous avons besoin de la même enthousiasme pour la réforme que nous avons vu dans les années 90, lorsque la « culture de cantine » macho a été à juste titre éradiquée, même si leurs remplaçants technocratiques ont simplement reproduit les mêmes erreurs à l’envers. En ce qui concerne des changements plus spécifiques, il y a actuellement beaucoup trop de forces, ce qui entraîne des incohérences dans les pratiques opérationnelles et la prise de décision. Un autre problème concerne un manque de supervision adéquate ; il serait bien préférable de remplacer l’expérimentation désastreuse des commissaires à la police et à la criminalité par des conseils de police locaux non partisans. La masse de lois mal pensées post-Blair doit également disparaître. Sur ce dernier point, la police devrait trouver un peu de courage, appelant enfin à la réalité sur des pertes de temps comme les Incidents de Haine Non Criminels.

En attendant ? Le centre ne peut pas tenir. Le scandale des gangs de viols est l’essence même d’une police à deux vitesses, ce qui est probablement la raison pour laquelle le gouvernement se sent plus à l’aise avec des enquêtes publiques sur l’histoire ancienne comme la grève des mineurs. Quelle que soit la réponse, elle nécessite du courage moral. J’espère qu’à l’intérieur de la machine policière, une nouvelle génération de flics est prête à montrer un peu de caractère, à secouer les choses, à se rappeler pourquoi ils ont rejoint la police en premier lieu. Pour faire respecter la loi, en bref, sans peur ni faveur — parce que qui veut vivre dans une société qui reste passive pendant que des enfants sont violés ?