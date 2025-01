Plus important encore, sa position à la porte de l’océan Arctique, géopolitiquement inestimable. Non seulement la région détient d’énormes réserves de pétrole et de gaz inexploitées, mais à mesure que les calottes glaciaires fondent, des voies maritimes auparavant inaccessibles s’ouvrent, ce qui pourrait modifier considérablement les dynamiques commerciales mondiales. Parmi celles-ci, la Route maritime du Nord, le long de la côte russe et à travers le détroit de Béring, pourrait réduire les temps de transit entre l’Asie et l’Europe de 40 %, contournant les routes traditionnelles par les canaux de Panama et de Suez.

Trump sait sûrement que la Russie, avec sa vaste côte arctique, est particulièrement bien placée pour tirer parti du potentiel de la région. En effet, la Route maritime du Nord est le pivot de la nouvelle stratégie énergétique de Moscou ; elle a construit des ports, des terminaux et des flottes de brise-glaces visant à exploiter les nouvelles routes maritimes pour exporter du pétrole, du GNL et d’autres ressources des régions arctiques vers les marchés mondiaux, en particulier en Asie. Elle a également élargi sa présence militaire. La Chine, quant à elle, est également très présente : s’étant désignée comme un « État proche-arctique » en 2018, elle a depuis investi dans la région à travers son initiative de la Route de la soie polaire, visant à intégrer le transport arctique dans son cadre plus large de la Ceinture et de la Route.

« Le Groenland est une partie vitale de l’ambition de longue date des États-Unis de renforcer leur emprise arctique. »

Dans ce contexte, les déclarations de Trump prennent une note plus sérieuse. Loin d’être des réflexions oisives, elles soulignent l’idée que le Groenland est une partie vitale de l’ambition de longue date des États-Unis de renforcer leur emprise arctique et ainsi de contrer la présence envahissante de la Russie et de la Chine. En ce sens, les propos de Trump sur l’annexion et même l’intervention militaire, qui ne sont probablement pas susceptibles de se produire, risquent d’être une distraction par rapport à la dynamique géopolitique plus large en jeu : la lutte pour l’Arctique, l’un des nouveaux « Grands Jeux » du XXIe siècle et un jeu qui est déjà en cours.

Pour jouer à ce jeu, les États-Unis n’ont en réalité pas besoin de prendre le contrôle physique du Groenland. Ils exercent déjà une influence significative là-bas en vertu d’un traité de 1951 avec le Danemark : ils portent une responsabilité substantielle en matière de défense du Groenland et exploitent une base majeure sur l’île — la base spatiale de Pituffik (anciennement la base aérienne de Thulé) — un élément critique de leur système de défense antimissile. Toute tentative d’élargir leur présence militaire rencontrerait peu de résistance de la part du Danemark, compte tenu de son alignement atlantiste et de sa méfiance envers la Russie. Un Groenland indépendant serait encore plus faible face aux exigences américaines — malgré les affirmations de son premier ministre selon lesquelles le Groenland « ne sera jamais à vendre ».

En résumé, les discours vides de Trump sur l’intervention militaire ne devraient pas nous aveugler sur le fait très réel que l’Arctique est sur le point de devenir un point de tension dans la rivalité entre l’Amérique et l’axe Chine-Russie. La rhétorique est utile, cependant, car elle indique la direction potentielle de la politique étrangère de son administration. Associé à ses autres revendications expansionnistes récentes, qui incluent également le canal de Panama et même le Canada, son message sur le Groenland pointe vers une tentative de faire face à la diminution du statut mondial de l’Amérique et à un impérialisme insoutenable. Tout cela suggère un recalibrage des priorités américaines vers une stratégie « continentale » plus gérable — une nouvelle doctrine Monroe — visant à réaffirmer une hégémonie totale sur ce qu’elle considère comme sa sphère d’influence naturelle, les Amériques et l’Atlantique nord.

Cette approche tenterait d’équilibrer ces tendances impérialistes encore très présentes parmi l’establishment américain (et chez Trump lui-même) avec une compréhension plus « réaliste » des dynamiques multipolaires du monde. Cela pourrait également expliquer pourquoi les ambitions de Trump concernant le Groenland ont résonné avec certains commentateurs russes. Le commentateur télévisé Sergey Mikheyev, par exemple, a déclaré que la proposition de Trump est conforme à « l’état d’esprit américain » que ses prédécesseurs ont tenté de « déguiser et cacher ». « Trump le dit simplement — nous sommes tout et vous n’êtes rien », a noté Mikheyev. « C’est particulièrement intéressant car cela crée une fracture entre lui et l’Europe, cela sape l’architecture mondiale et ouvre certaines opportunités pour notre politique étrangère », a-t-il ajouté, arguant que si Trump « veut vraiment arrêter la troisième guerre mondiale, la solution est simple : diviser le monde en sphères d’influence ».