Dans la plupart des cas, celles-ci étaient profondément façonnées par la foi chrétienne de Mrs Grundy : la Girls’ Friendly Society (GFS), par exemple, a été fondée en 1875 avec le soutien de l’Église anglicane, et visait à soutenir les jeunes femmes de la classe ouvrière qui quittaient leur foyer à la campagne pour travailler dans les villes d’Angleterre en pleine croissance et industrialisation. L’objectif explicite était de fournir « à chaque fille ouvrière de caractère irréprochable un ami d’une classe supérieure à la sienne ». De même, la Mothers’ Union, fondée en 1876 (encore une fois avec la bénédiction de l’Église anglicane) partageait avec la GFS une aspiration à la réforme morale de la nation et à renforcer l’Empire par l’influence féminine. Elle visait, selon sa propre déclaration de mission, « à défendre la sainteté du mariage et à éveiller chez les mères de toutes classes un sens de leur grande responsabilité en tant que mères dans l’éducation de leurs garçons et filles (les futurs pères et mères de l’Empire) ». Des milliers de groupes de la Mothers’ Union, publiés par leurs périodiques populaires, formaient l’épine dorsale de la version maintenant moquée de la piété anglicane « Jam and Jerusalem ».

Patriotique, pieuse, maternale et énergiquement pro-empire, Mrs Grundy représentait le courant moral dominant de la Grande-Bretagne victorienne : les véritables nationalistes chrétiens historiques. Largement encadrée par l’Église d’Angleterre, Mrs Grundy travaillait à améliorer le tissu moral de sa nation depuis le niveau familial jusqu’en haut, tout cela pour la plus grande gloire de Dieu et de l’Empire britannique. Au cours de la même période, cependant, d’autres courants intellectuels cherchaient à canaliser le même élan largement chrétien vers la réforme sociale dans des directions moins ouvertement religieuses.

Le positivisme, par exemple, développé par le penseur français Auguste Comte, ne reconnaissait que ce qui pouvait être scientifiquement vérifié. Les positivistes s’opposaient à l’empire et dénonçaient le christianisme comme un vestige superstitieux d’une époque antérieure, tout en célébrant (longtemps avant Fukuyama) l’ère industrielle comme le point final du développement humain. Le positivisme a fortement influencé des femmes comme Ethel Harrison, organisatrice de la Women’s Guild, qui a embrassé la vision de Comte sur le rôle social distinct des femmes en tant qu’amélioratrices morales au sein d’une nouvelle « religion du service social » qui remplacerait l’ancien type explicitement théologique.

En ce sens, Harrison typifiait les efforts positivistes pour concilier leur philosophie avec un cadre moral encore fortement chrétien, qui mettait l’accent sur des principes tels que le service public, la préoccupation pour les faibles et l’égalité universelle. Et ils n’étaient guère les seuls victoriens désireux de sauver les intuitions morales chrétiennes tout en abandonnant l’histoire chrétienne. La Fellowship of the New Life, ancêtre des mouvements éthiques et humanistes britanniques, promouvait le pacifisme, le communitarisme désintéressé et la simplicité matérielle avec des accents indéniablement chrétiens — juste sans l’eschatologie chrétienne. Son spin-off le plus noté était la Fabian Society, qui allait façonner la vision intellectuelle du Parti travailliste jusqu’à son avatar actuel, Keir Starmer.

Ces penseurs non conventionnels socialisaient souvent et collaboraient avec des dames d’église plus conventionnelles. Par exemple, malgré l’opposition du positivisme au christianisme et à l’impérialisme, Ethel Harrison était proche de plusieurs réformateurs sociaux beaucoup plus conventionnellement chrétiens et patriotiques. Mais si ces dames collaboraient dans la vie publique, leurs visions du monde sous-jacentes étaient en conflit. Et du point de vue d’aujourd’hui, il est évident que les sécularisateurs ont gagné.

Mais Mme Grundy n’a pas tant été abolie que nationalisée. Au début du 20e siècle, de nombreuses institutions fondées par des dames d’église étaient devenues si indispensables au tissu social qu’elles ont finalement été absorbées dans l’infrastructure de bien-être national : les écoles et les hôpitaux ont été intégrés à l’éducation nationale, par exemple, tandis que la visite à domicile patricienne autrefois effectuée par les dames de la Mothers’ Union est devenue un travail social sous l’œil des autorités locales. Dans le processus, la piété « Jam and Jerusalem » et l’éthique chrétienne ouverte qui les inspiraient ont été progressivement gommées. À sa place, la vision du monde représentée à l’apogée de Mme Grundy par des groupes tels que les positivistes et la Fellowship of the New Life a pris son essor : une version de l’éthique du service public chrétien sans caractéristiques, ductile et « neutre » suffisamment pour être délivrée par une bureaucratie impersonnelle, plutôt que par des matrons officieuses.