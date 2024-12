Après la résurgence de Donald Trump, il n’y a donc aucun sens à promettre d’imiter un Bidenisme défait. La capacité de la Grande-Bretagne à mettre en œuvre des politiques industrielles expansives a toujours été limitée par notre poids fiscal et économique plus modeste, le gouvernement fédéral et la Réserve fédérale présidant ensemble sur une économie de la taille d’un continent. Et même là, le « livre de jeu moderne de l’offre » des décideurs démocrates, tous subventions à la fabrication et investissements dans la Rust Belt, n’a pas réussi à arrêter le renouveau populiste en Amérique. Quel que soit l’écho qui rebondit à travers l’Atlantique jusqu’à Whitehall, il est peu probable qu’il fasse beaucoup mieux. Pas étonnant que les aciéries, les raffineries de pétrole et les chantiers navals aient tous fait faillite depuis juillet.

Un livre vert a promis qu’un Conseil de stratégie industrielle sera formé sur une base légale, mais la force de la prescription est à nouveau éclipsée par l’ampleur de la maladie. La solution à des décennies de déclin industriel ? Un « fonds national de richesse » capitalisé avec 8 milliards de livres d’argent public — ou environ deux semaines de dépenses du NHS. GB Energy fera peu pour remédier à des prix de l’énergie domestique et industrielle parmi les plus élevés au monde. Une déconnexion dramatique entre la productivité et le revenu disponible à travers la Grande-Bretagne et ses pairs est accueillie par une vague promesse de livrer des « niveaux de vie en hausse » au cours de ce Parlement. Cela, au moins, serait une amélioration : la dernière session a été la première de l’histoire en temps de paix où les niveaux de vie n’ont pas augmenté du tout.

Et puis il y a la migration. Bien que Starmer ait au moins reconnu son ampleur déroutante, la Grande-Bretagne accueillant près d’un million d’arrivées nettes en 2023, il n’a fait aucun engagement définitif sur la manière et le moment où les chiffres diminueraient. Si, de plus, l’objectif du gouvernement de 300 000 nouvelles maisons par an était effectivement atteint, cela ne suffirait qu’à peine à maintenir notre nombre de logements par habitant stable aux niveaux actuels de migration. Ce que cela ne ferait certainement pas, c’est stimuler une offre élargie qui abaisse considérablement les prix.

En lieu de grandes ambitions, le Premier ministre s’est plutôt replié sur la technocratie fabienne, une formule sûrement répétée plus par espoir que par attente, surtout sans la dynamique d’une économie mondiale saine, et lorsque la capacité de l’État est à plat et que la migration est en forte hausse. Associée à l’incapacité congénitale du Premier ministre à formuler une histoire attrayante, il n’y a pas de question qui ne sera pas résolue par un examen, une consultation, un groupe de travail, une commission, une enquête, ou la formation d’un comité de NPC sans intérêt.

En un sens, le légalisme de Starmer est le résultat inévitable lorsque la rhétorique écrasante et la médiocrité des politiques se rejoignent. S’enliser dans le processus, se considérant comme un administrateur en chef avec le plus grand respect même pour nos institutions les plus laborieuses, le Premier ministre n’a jamais besoin de réellement changer les choses — encore moins d’emmener le public avec lui. Il y a des allusions à l’iconoclasme anti-SW1, à cette énergie « avancer vite et casser des choses » brièvement associée au début du mandat de Johnson. Pourtant, la véritable ambiance avec Starmer est finalement beaucoup plus prudente. Plutôt que de faire avancer ses missions par tous les moyens nécessaires, nous avons plutôt droit à un autre relancement.

Les dernières décisions de personnel de Starmer n’offrent pas grand-chose non plus. La nomination de Chris Wormald en tant que secrétaire de cabinet est à nouveau indicative de la bifurcation entre la tâche mammouth et la solution proposée : le « re-câblage complet de l’État britannique » prétendu par le Parti travailliste a été suivi par la nomination d’un pur produit de l’establishment et d’un bureaucrate gris célèbre au rôle le plus élevé du vaste système de Whitehall.