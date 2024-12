Le meilleur exemple est son soi-disant « discours du malaise », un discours télévisé au peuple américain du 15 juillet 1979, qu’il avait initialement prévu d’être un discours sur la crise énergétique provoquée par l’OPEP mais qui est devenu une méditation sur la « crise de confiance » à laquelle la nation faisait face. (Il n’a jamais réellement utilisé le mot « malaise », bien qu’il ait convenu à ses adversaires de laisser entendre qu’il l’avait fait). Si le manifeste du Parti travailliste de 1983 était supposé être la « plus longue lettre de suicide de l’histoire », le sermon de Carter d’une demi-heure, mêlant auto-apitoiement et exhortation morale, devait s’en approcher. Il est certain qu’il est difficile de penser à un autre politicien qui a admis publiquement un échec de manière aussi manifeste.

Dans les 10 jours précédant son discours, Carter avait invité un échantillon d’Américains à Camp David pour écouter leurs conseils. Pas seulement des leaders d’affaires, religieux et politiques, mais aussi des citoyens ordinaires. Il était assis là dans le refuge présidentiel, absorbant leurs conseils et leurs abus, puis, de manière étonnante, a lu certaines de leurs critiques les plus cinglantes à la télévision en direct. « Monsieur le Président, vous ne dirigez pas cette nation — vous gérez simplement le gouvernement », lui a dit l’un d’eux. Un autre a déclaré : « vous ne voyez plus assez les gens ». Il avait travaillé dur pour mettre en œuvre ses promesses de campagne, a-t-il dit. Et puis il a ajouté, d’un ton plutôt plaintif, « mais, je dois admettre, avec un succès mitigé ». Oh là là.

« L’auto-abaissement peut fonctionner comme une stratégie politique, mais pour le dire légèrement, c’est un choix courageux. »

Et puis vint le corps principal de l’homélie. Le Président a fait une pause, a regardé sérieusement la caméra et a dit aux Américains que « toute la législation du monde ne peut pas réparer ce qui ne va pas en Amérique ». Il y avait un défi « plus sérieux que l’énergie ou l’inflation », un défi qui représentait une « menace fondamentale pour la démocratie américaine ». Ce défi était une « crise de confiance ».

Quelques semaines avant cette apparition télévisée étrangement captivante et déconcertante, Carter avait rencontré l’historien culturel Christopher Lasch, dont le livre The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations avait été publié plus tôt cette année-là. Lasch soutenait que le déclin de l’autorité paternelle et la consommation excessive avaient fondamentalement modifié la culture américaine depuis les années cinquante. Un nouveau type de personnalité, cohérent avec le « narcissisme pathologique », avait été normalisé. Les idées de Lasch étaient imprimées dans tout le discours de Carter. Nous étions autrefois une nation qui « était fière de son travail acharné, de ses familles solides, de ses communautés soudées, et… de sa foi en Dieu », a déclaré le Président. Maintenant, « trop d’entre nous… ont tendance à vénérer l’auto-indulgence et la consommation ». Dans un ton plus dans la tristesse que dans la colère, le Président était franc : « Nous avons appris que l’accumulation de biens matériels ne peut pas combler le vide de vies qui n’ont ni confiance ni but. »

Alors, que fallait-il faire ? Eh bien, cela, en fin de compte, dépendait des téléspectateurs. C’était difficile d’être Président, disait Carter, et autant qu’il essayait, il n’y avait pas grand-chose qu’il pouvait faire face à une dislocation aussi fondamentale dans la culture américaine. Puisque nous, le peuple, étions ceux qui avaient perdu confiance, c’était finalement au peuple de nous sortir de ce pétrin.

Le seul autre discours dans le canon de la rhétorique présidentielle américaine comparable au discours de Carter sur la « crise de confiance » est le deuxième discours d’inauguration d’Abraham Lincoln en mars 1865. À son moment de victoire, avec la Confédération sur le point de destruction totale, Lincoln a fait la chose la plus extraordinaire — il a blâmé tout le monde, les Nordistes comme les Sudistes, lui-même tout autant que ses ennemis sur le champ de bataille, pour le péché de l’esclavage qui avait causé la guerre. L’auto-abaissement peut fonctionner comme une stratégie politique, mais pour le dire légèrement, c’est un choix courageux.