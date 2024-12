Mais 2017 n’était pas 1958, et Macron n’était pas De Gaulle. En 1958, la France était un pays brisé : la courte Quatrième République était complètement paralysée, l’empire colonial se dissolvait, et la lutte acharnée pour l’indépendance algérienne avait fait surgir le spectre de la guerre civile. De Gaulle lui-même était un leader de guerre imposant et héroïque dont le mouvement politique, bien que largement conservateur, incluait de nombreuses tendances idéologiques différentes. Il pouvait, en fait, jouer le roi, et le faisait avec un certain succès jusqu’au tumulte de 1968. Mais en 2017, la Cinquième République s’était installée dans la banalité politique, avec des tensions économiques persistantes mais gérables et des querelles entre partis. Le président sortant, François Hollande, avait promis d’agir en tant que « président normal » — De Gaulle aurait frissonné à l’expression — et bien qu’il ait été largement moqué pour ses échecs, il n’était pas haï. Macron, quant à lui, était un jeune homme de 39 ans presque entièrement non éprouvé qui n’avait jamais brigué de fonction. Il était un produit chimiquement pur des institutions éducatives ultra-élitistes de la France et possédait une part entière de l’excès de confiance en soi qu’elles inculquent si souvent à leurs diplômés. Sa vision de la politique était largement intellectuelle — ou plutôt, pseudo-intellectuelle (il avait retenu juste assez de ses études de philosophie pour sembler érudit sur le sujet sans vraiment l’être).

Cependant, pendant un temps, sa jeunesse et sa vigueur suscitaient du soutien. Sa promesse de gouverner depuis le centre, en équilibrant les réformes néolibérales avec un renforcement du filet de sécurité sociale, faisait naître l’espoir qu’il pourrait dépasser la politique habituelle. Et avec les socialistes et les néo-gaullistes tous deux en état d’effondrement après une présidence ratée pour chacun (celle de Hollande et de son prédécesseur Nicolas Sarkozy), Macron remporta l’élection de 2017, battant facilement Marine Le Pen au second tour. Les observateurs étrangers étaient en émoi. En 2018, Politico titrait même un article « Comment Emmanuel Macron est devenu le nouveau leader du monde libre ».

Mais bientôt, son désir de jouer le roi, et de faire la leçon aux Français sur ce qui était bon pour eux, érodait la bonne volonté. Pour tout son discours sur le filet de sécurité sociale, Macron était au fond un néolibéral qui croyait que la France devait être secouée de ses vieilles habitudes étatiques pour devenir compétitive dans l’économie mondiale (il avait passé des années formatrices à la banque d’investissement Rothschild). Si cela entraînait des pertes d’emplois, eh bien, ils pouvaient toujours redémarrer. En septembre 2018, lorsqu’un travailleur agricole se plaignit auprès de lui de ne pas pouvoir trouver un emploi, Macron lui dit de se reconvertir dans le secteur des services. « Vous devez le faire !… Je pourrais traverser la rue et vous trouver un emploi tout de suite. » Au cours de sa première année en fonction, son gouvernement a révisé le code du travail, facilitant le licenciement des travailleurs, et a aboli une « taxe de solidarité » sur les riches — tout cela au nom de l’efficacité économique. Et, avertissant du changement climatique, Macron a approuvé une forte augmentation des taxes sur l’essence, dans un pays où l’essence coûtait déjà plus de deux fois plus cher qu’aux États-Unis (et le revenu moyen des ménages était inférieur de 40 %). Cette dernière décision a déclenché la fureur des Gilets Jaunes dont les manifestations dramatiques et parfois violentes ont amené des centaines de milliers de personnes dans les rues. Le mouvement ne s’est apaisé qu’avec l’arrivée de la pandémie au début de 2020.

Les manifestations n’ont pas laissé Macron chastisé. En effet, dans les années qui ont suivi la révolte des Gilets Jaunes, il semblait parfois prendre au sérieux la plaisanterie de Bertolt Brecht selon laquelle « le gouvernement devrait dissoudre le peuple et en élire un autre ». Le peuple a réciproqué le mépris, et au début de 2022, après un léger rebond de la pandémie, sa popularité était tombée à 37 %. Même ainsi, sans un opposant viable en dehors des extrêmes, il a titubé vers sa réélection ce printemps-là. Mais l’enthousiasme qui avait marqué sa première victoire était depuis longtemps disparu. Marine Le Pen a reçu plus de 40 % des voix, et lors de l’élection parlementaire qui a suivi, le Rassemblement national a connu le plus grand succès de tout parti d’extrême droite depuis le dix-neuvième siècle. Macron a été contraint de gouverner sans majorité parlementaire, mais même ainsi, il a continué à poursuivre un programme d’austérité. L’article 49.3 de la constitution de la Cinquième République permet aux gouvernements de promulguer des lois par décret, et la troisième Première ministre de Macron, Élisabeth Borne, y a eu recours 23 fois durant son mandat de 20 mois entre 2022 et 2024. Plus controversée, elle l’a fait pour faire passer une mesure extrêmement impopulaire qui a relevé l’âge de la retraite de 62 à 64 ans. Cela a provoqué d’autres manifestations massives, a finalement conduit au remplacement de Borne par Gabriel Attal, et a contribué à la percée électorale du Rassemblement national. Si le Rassemblement n’a ensuite pas réussi à obtenir une majorité parlementaire, le crédit n’en revenait pas à Macron, mais aux partis de gauche qui s’étaient hâtivement organisés en un Nouveau Front populaire, remportant une pluralité de sièges à l’Assemblée nationale.

Il est probablement injuste de critiquer Macron pour sa mauvaise gestion de la situation politique depuis l’été, car, en vérité, personne n’aurait pu la gérer avec succès. Il a choisi de se tourner vers la droite, en nommant un dur sur l’immigration, Barnier, comme son troisième Premier ministre de l’année, et en s’appuyant sur le soutien tacite du Rassemblement national pour éviter un vote de censure. Mais face à une crise fiscale, avec la dette nationale de la France ayant dépassé de loin les plafonds imposés par l’UE, Barnier a tenté d’apporter des coupes sévères au budget de la sécurité sociale. Bien qu’il ait fait marche arrière sur beaucoup d’entre elles face aux critiques de Le Pen, la semaine dernière, il a tout de même dû recourir à l’article 49.3 pour faire passer le projet de loi. Deux jours plus tard, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire se sont unis pour voter un gouvernement français hors du pouvoir pour la première fois depuis 1962. En s’alliant avec la gauche, Le Pen avait un motif caché clair, puisqu’elle est actuellement jugée pour abus de fonds publics et qu’en mars, elle risque à la fois une peine de prison et une interdiction de cinq ans d’exercer un mandat électoral. Elle aimerait forcer la démission de Macron et une nouvelle élection présidentielle avant que cela ne se produise.

La réaction de Macron à la défaite, en attendant, a été, eh bien, classique Macron. Dans un discours jeudi, il a exclu la démission et, tout en reconnaissant sa responsabilité globale dans la situation politique, a également déclaré que sa décision de dissoudre le parlement en été avait été « mal comprise ». Et il a ajouté qu’il n’accepterait jamais la responsabilité de « l’irresponsabilité des autres, en particulier des membres du parlement qui ont choisi en toute conscience de torpiller le budget et le gouvernement de la France quelques jours avant Noël ». Il les a qualifiés de « front anti-républicain ». Charles de Gaulle, à son époque, se plaignait aussi de l’ingratitude des Français. Pourtant, lorsqu’il a perdu un référendum en 1969, il a pris ses responsabilités et a démissionné. C’est une leçon que Macron n’a manifestement pas apprise.