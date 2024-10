Les interprétations ultérieures ne font que renforcer ce type, et ont été compilées par l’écrivain Jack Shaheen dans le documentaire Reel Bad Arabs. Des versions du cheikh hantent la culture pop : Aladdin de Disney (1992) inclut les paroles : ‘Oh, je viens d’un pays, d’un endroit lointain où les chameaux de caravane errent ; où ils te coupent l’oreille si ton visage ne leur plaît pas, c’est barbare mais, hé, c’est chez moi.’ Dans la comédie grivoise de 1975 The Happy Hooker, nous avons une blague sur le fait d’être ‘forcé de réaliser des actes indicibles avec des chiens circoncis’ (ça vous dit quelque chose ?) ; le film de Burt Reynolds Cannonball Run II (1984) inclut la réplique : ‘J’ai une faiblesse pour les blondes et les femmes sans moustaches.’

Il n’est pas difficile d’apprécier les mythologies modernes des nuits arabes — maintenant situées dans des zones VIP des boîtes de nuit de Dubaï, les suites présidentielles des hôtels dorés — comme des continuations de fantasmes titillants vieux de plusieurs siècles sur l’altérité et l’abandon sexuel. Au cœur de ces histoires se trouve la blonde occidentale à la peau d’albâtre, qui est régulièrement enlevée par un arabe de haut rang, ennuyé par la débauche occasionnelle de son harem. Dans The Jewel of the Nile (1985), Kathleen Turner est notre héroïne kidnappée ; c’est un trope répété dans le film de Bond avec Connery Never Say Never Again (1983) et Sahara, également de 1983, dans lequel c’est au tour de Brooke Shields de jouer la beauté américaine profanée. Maintenant, ce rôle a été pris par les scores d’influenceurs qui, selon la légende moderne, vont à Dubaï pour être déféqués.

Ce scénario éternel repose sur des hypothèses concernant les femmes orientales et occidentales : que les premières existent à la fois dans un conservatisme oppressif et dans un monde de prétendus harems, et que les secondes sont plus prisées pour leur propre mélange d’innocence défilable et de libération sexuelle. Le roman de Tayeb Salih de 1966 Season of Migration to the North pointe certainement vers une telle hypothèse tenue par le meurtrier lothario soudanais Mustafa Sa’eed, qui passe ses vingt ans à jouer le vilain oriental hypersexué auprès des jeunes femmes de Londres. Dans le roman, les femmes occidentales sont consentantes, naïves et corruptrices. S’il existe un commerce sexuel florissant basé sur des modèles britanniques itinérants sur Instagram, alors cette provenance doit faire partie de l’argument de vente.

Que ces histoires soient vraies ou non est moins intéressant que l’appétit pour elles-mêmes — un appétit qui montre que nous ne sommes pas devenus plus autocritiques à propos de notre fascination pruriente pour le sexe, à la mode orientale, que les lecteurs éperdus de The Sheik en 1919. Mais bien qu’il ne fait aucun doute que l’industrie du sexe à Dubaï est grande, monstrueuse et, par la nature même de la prostitution, déchirée par l’exploitation, il se pourrait aussi que ces histoires de dépravation hardcore disent quelque chose sur nous et notre désir de voir la vulnérabilité occidentale — stéréotypiquement contenue dans le corps de la femme blonde — profanée et mise en péril par un autre sexy et inconnu, pour mettre en scène nos propres peurs et fantasmes. Si les influenceurs d’Instagram sont nos nouvelles stars d’Hollywood, alors eux aussi — tout comme la femme-enfant blonde ultime, Marilyn Monroe, seront toujours soumis à suspicion d’avoir fait du travail sexuel pour arriver là où ils en sont aujourd’hui. En raison du mystère du travail quotidien d’un influenceur — et du grand chevauchement avec des sites pornographiques tels qu’OnlyFans — cette suspicion est encore plus marquée.

Nous ne racontons pas ces histoires délicates par compassion pour leurs protagonistes. Pour beaucoup, elles ne sont guère plus que des fantasmes masturbatoires, ou des occasions d’imaginer des dégradations innommables infligées à une autre femme et à ses haïssables pommettes saillantes. La légende de l’industrie du sexe à Dubaï, héritière naturelle de la romance désertique, nous permet le luxe de contempler des choses vicieuses faites aux femmes à distance : cela se passe là-bas et, nous nous rassurons, jamais ici. Pourtant, le fait est que fourrer un saumon vivant dans des endroits innommables pour 40 000 £ est, si cela est vrai, juste une autre tumescence grotesque de notre propre culture saturée de pornographie que les réseaux sociaux ont contribué à créer — et il est probablement tout aussi probable que cela se produise dans un manoir de Kensington que dans un penthouse émirati. Au lieu d’aborder la cruauté au cœur de la prostitution elle-même, ces mille et une histoires de nos nouvelles Nuits arabes gardent le travail du sexe sûr et inoffensif : une blague exotique et érotique.

Et ces fables servent un autre but aussi : elles maintiennent nos snobismes contenus dans la ville de verre dystopique dans le désert, confirmant nos pires craintes sur ce qui se passe lorsque des goûts sexuels décadents rencontrent la richesse illimitée du Golfe, le terrain de jeu de l’Occident. Si Dubaï reste, dans l’imaginaire orientaliste, un vide moral — Sodom-sur-Mer — c’est uniquement pour nous réconforter que nous sommes différents. En fait, les pires choses de cette histoire, la cruauté, l’ostentation, se produisent absolument partout.