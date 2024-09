Ce n’est pas un hasard si les modes contemporaines de coiffure et de maquillage mettent en avant l’excès et l’artificialité : un contouring lourd, des extensions de cheveux, et le ‘ visage Instagram ‘ qui résulte d’un excès de Botox et de retouches. Cela s’inscrit dans une perception selon laquelle la ‘réalité’ elle-même n’est, à un certain niveau, pas vraiment réelle, et que cela a quelque chose à voir avec la couche numérique qui pénètre désormais tout dans le monde moderne.

En réalité, il avait publié des vidéos préenregistrées pendant des mois, tout en subissant ce changement dramatique. C’était un coup de maître. Et en réussissant cela, Nikocado Avocado s’est réinventé du jour au lendemain. Il n’est plus une personnalité d’internet en déclin avec un USP grotesque, mais un précurseur du triomphe suprême de la culture numérique : la fin de l’« authenticité ».

Le philosophe Nick Bostrom a capturé une version précoce de ce sentiment lorsqu’il a proposé en 2003 que nous pourrions vivre dans une simulation. Mais la version populaire la plus influente est venue juste avant, dans le film de 1999 The Matrix. Dans l’un des moments les plus emblématiques de ce film, Neo se réveille de la simulation pour se retrouver dans un cauchemar dystopique. ‘Bienvenue dans le vrai monde,’ dit Morpheus après que Neo a été sauvé.

Cependant, pour nous, le passage entre ‘Matrix’ et ‘vrai monde’ est beaucoup plus difficile à repérer. Nous savons que la carte est, comme l’a dit le philosophe Alfred Korzybski n’est pas le territoire. Et pourtant, la plupart de notre superposition numérique est conçue pour disparaître dans la ‘réalité’ plutôt que, comme The Matrix, de la faire disparaître. Plutôt que de couvrir une véritable dystopie avec une fausse normalité, son pouvoir repose précisément sur la transparence apparente de la superposition numérique, et sur la manière dont elle semble cartographier fidèlement les contours de nos vies. Cela a longtemps reflété la vision originale et utopique des révolutionnaires numériques, avec de profondes racines dans les Lumières, de libérer l’information du monde et de la rendre organisée et accessible.

En conséquence, lorsque des produits numériques censément sans couture commencent à montrer leurs coutures, l’effet est de remettre en question la ‘transparence’ en tant que telle. Le jour où Nikocado Avocado a dramatiquement révélé l’écart entre son image gonflée et sa réalité svelte, cela m’est arrivé d’une manière seconde, plus banale : Google Maps m’a déçu pour la première fois. Bien qu’habituellement d’une précision troublante, il a refusé de remarquer plusieurs fermetures de routes à Londres que je pouvais voir de mes propres yeux, laissant mes plans de conduite en lambeaux. Et bien que cela puisse sembler trivial, l’ampleur de ma dépendance à cette application l’a rendue de manière inattendue troublante.