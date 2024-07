La Grande-Bretagne tribale ne sera pas gouvernée

Le futur gouvernement travailliste n’aura aucune hésitation à utiliser l’État pour promouvoir sa vision du bien. Prenons le logement, l’un des échecs politiques emblématiques des conservateurs qui poussent les électeurs de la génération Y vers des positions politiques bien à gauche de celles de Starmer. Alors que les députés conservateurs ont pris la décision consciente de faire appel aux opinions souvent basées sur des intérêts personnels de leur base âgée — pour être à leur tour surpassés par ce même phénomène chez les libéraux-démocrates et les Verts — les experts proches des conservateurs ont perdu du temps et dilapidé du pouvoir en proposant des idées sans issue telles que les ‘votes de rue’ et en bidouillant avec les codes du bâtiment, uniquement pour répondre à une obsession idéologique de plaire à l’intérêt économique personnel et aux préférences esthétiques des baby-boomers. Le Parti travailliste, en revanche, prévoit de résoudre le problème par le simple expédient de forcer les conseils à construire des logements : la réponse à la crise du logement est, comme elle l’a toujours été, la contrainte par le pouvoir de l’État.

Personne n’a semblé apprécier l’ironie évidente que l’événement ait été organisé par un gouvernement de droite qui utilise impitoyablement le pouvoir de l’État pour faire avancer ses intérêts. Pourtant, il y a une raison après tout pour laquelle les conservateurs hongrois ne participent pas à des événements organisés par le parti conservateur britannique, afin d’apprendre de leur succès. De même, personne n’a semblé comprendre que la volatilité actuelle de la politique britannique est un rejet de tout ce que le Parti conservateur chérit le plus. Au cours des deux dernières générations, les conservateurs britanniques ont abordé l’État comme un non-conducteur âgé se voyant soudain confier les clés d’une puissante voiture de sport : ils ne lui font pas confiance ; fondamentalement, ils ne croient pas en lui ; et ils préféreraient remettre les clés à quelqu’un — n’importe qui — d’autre. Et c’est là la racine de leur effondrement. Ayant externalisé la gouvernance de la Grande-Bretagne à une coalition d’ONG hostiles et à un service civil récalcitrant, il est difficile pour les conservateurs d’inspirer beaucoup de crainte quant à ce que le Starmerisme nous réserve : le pire que nous puissions attendre est une version légèrement plus compétente de ce que nous avons déjà.

Dans toutes les démocraties occidentales, 2024 marque la fin d’un ordre et la naissance difficile d’un nouveau. Pourtant, en interprétant l’échec du système actuel de la Grande-Bretagne, les deux camps conservent leurs angles morts idéologiques. Pour ceux de gauche, l’échec conservateur était principalement économique, tandis que pour la droite, l’immigration est le péché central des conservateurs : la vérité est que les deux ont raison. La combinaison toxique de stagnation économique et d’immigration sans précédent en Grande-Bretagne n’aurait pas pu être mieux conçue si l’instabilité politique était l’intention consciente. L’histoire principale de cette élection n’est pas le virage résigné du public vers le Parti travailliste, mais la mort de son centre-droit, spirituellement et intellectuellement épuisé par son engagement suicidaire à la fois envers sa propre idéologie ratée et en faveur de la croissance de celle de ses ennemis politiques.

Pourtant, avec le coup de grâce sur le point d’être infligé aux conservateurs malades par la droite populiste de Farage, et même Starmer qui condamne le Parti conservateur pour son attitude extrémiste de frontières ouvertes en matière d’immigration et promet de renvoyer les demandeurs d’asile en provenance de pays manifestement sûrs, les modérés conservateurs se lamentent que les électeurs aient abandonné leur parti pour être trop à droite. C’est tout le contraire : les effets véritablement transformateurs de la politique d’immigration de Johnson ont introduit un nouveau facteur de radicalisation dans la politique britannique qui n’existait pas auparavant. Tous les anciens débats, sur l’intégration et les valeurs britanniques, ont été rendus obsolètes par l’ampleur purement sans précédent de la vague migratoire actuelle du pays. Même les objectifs nécessaires du Parti travailliste, tels que leur engagement en faveur d’un boom de la construction de logements, auront du mal à obtenir le soutien en raison de la suspicion et de l’hostilité que le régime d’immigration conservateur a inutilement injectées dans la politique britannique. Ayant déjà sorti Farage de sa semi-retraite, la contribution la plus transformative de Johnson à l’histoire britannique a établi les paramètres des élections de 2029 et futures.

C’est une grande ironie, alors, que le Reform UK ressuscité de Farage représente le retour de la Grande-Bretagne dans le domaine politique du continent européen, un reflet des tendances continentales auxquelles même le grand apôtre du Brexit souhaite ardemment s’identifier. ‘Quelque chose se passe là-bas’ est devenu son slogan : il a raison. Le Parti conservateur a radicalisé une grande partie de la jeunesse britannique en souhaitant sa destruction, et son remplacement par quelque chose de plus tranchant à droite. Il est douteux que le souhait du Parti travailliste d’accorder le droit de vote aux 16 ans survivra longtemps à sa première expérience électorale du vote zoomer. Alors que les électeurs européens ont basculé nettement vers la droite, encouragés par une jeunesse de plus en plus radicalisée, le Brexit a déraillé la Grande-Bretagne dans l’impasse de la politique identitaire américanisée, dont la vision du monde a été adoptée même par la prétendue droite conservatrice. Tout comme en Irlande, la croissance du populisme de droite a été jusqu’à récemment différée par la montée de Sinn Féin. En Grande-Bretagne, son énergie a été brièvement absorbée par le mouvement Corbyn. Cet élan d’activisme de gauche est maintenant mort, sans rien à montrer, tandis que les partisans de Corbyn transfèrent leur loyauté à un Parti vert engagé dans une combinaison destructrice d’immigration maximale et d’infrastructure minimale : des politiques qui, lorsqu’elles sont mises en œuvre sous les conservateurs, se sont révélées être un terrain fertile pour le mécontentement de droite. Farage lui-même est peut-être mieux compris comme un Corbyn de droite, une protestation bruyante et éphémère contre un système qui ne fonctionne plus : mais si les analogies européennes se révèlent vraies, ce rôle sera sûrement transmis à quelqu’un de plus jeune et plus dur assez rapidement.