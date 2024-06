Trump est l'animal spirituel de Hillary Clinton

Bien sûr, c’est juste une façon de voir les choses. L’autre soutient que Hillary était simplement une perdante — non pas dans le sens péjoratif et trumpien du terme, mais dans le sens où elle était la deuxième à un concours de popularité pour lequel il n’y avait pas de lot de consolation. Hillary a été une fois décrite par Barack Obama comme « assez aimable », mais pas assez pour remporter la présidence, et il est juste de dire qu’elle a été plus ou moins obsédée par cela depuis. Il y a eu l’autopsie littéraire de sa campagne présidentielle ratée, judicieusement intitulée What Happened ; une série documentaire, Gutsy, sur le succès des femmes dans une culture sexiste ; le discours de victoire contrecarré recyclé en Masterclass (dans quoi, on se demande : la rancune ?). Sous tout cela se trouve une amertume palpable, la version de la politicienne féminine du XXIe siècle du lament de Marlon Brando dans Sur les quais : J’aurais pu être un prétendant !

C’était particulièrement palpable cette nuit-là en 2016 lors de la fête de la victoire qui n’a pas eu lieu, ses partisans pleurant de rage et d’incrédulité alors que la scène restait vide, le plafond de verre proverbial non brisé. Lorsque Lena Dunham a écrit qu’elle se sentait paralysée par la défaite de Hillary, les gens se moquaient, mais ils comprenaient aussi son point de vue. Un plan élaboré toute une vie, et c’est ainsi que cela se termine ? Hillary Clinton a tout fait correctement, et Donald Trump a tout fait de manière ridicule, et pourtant : c’était lui qui se dirigeait vers la Maison Blanche.

Parfois, je me sens un peu désolé pour Hillary Clinton — et pas seulement parce qu’elle a manqué de peu une présidence historique avec seulement 80 000 voix. C’est parce qu’elle est une icône féministe qui sera néanmoins toujours rappelée pour avoir été la deuxième face à un homme indigne. Le fait que Hillary ait commencé sa vie dans la fonction publique en tant que première dame d’un mari volage, pour finir en tant que première dauphine du premier président condamné pour de multiples crimes : il y a quelque chose de un peu triste dans cette trajectoire de faire-valoir à la deuxième place, un sentiment de tant de promesses non tenues.

Et maintenant, il y a une interview, publiée dans le New York Times avant son inclusion dans The Fall of Roe, un prochain livre qui décrit comment, « à un moment où les femmes avaient plus de pouvoir que jamais auparavant, le mouvement féministe a subi l’une des plus grandes défaites politiques de l’histoire américaine ». Les auteurs font bien sûr référence à la décision Dobbs qui a laissé les droits à l’avortement entre les mains des États, mais ils pourraient tout aussi bien parler de Hillary, qui continue d’insister sur le fait qu’elle n’a pas échoué, mais qu’elle a été abandonnée, par le Parti démocrate et ses électeurs. Ce sont eux qui ont refusé de tenir compte de ses avertissements sur la menace que Trump représentait pour les droits à l’avortement, les droits des homosexuels, l’avenir de la démocratie elle-même ; elle craint aussi qu’ils n’écoutent toujours pas.

‘La plupart des démocrates, la plupart des Américains, n’ont pas réalisé que nous sommes dans une lutte existentielle pour l’avenir de ce pays’, dit-elle. ‘Cette élection est existentielle. Je veux dire, si nous ne prenons pas la bonne décision lors de cette élection dans notre pays, nous pourrions ne jamais avoir une autre élection réelle.’ Un cynique pourrait faire remarquer que ce n’est que l’élection la plus existentielle depuis la dernière, qui était la plus existentielle depuis la précédente, et ainsi de suite.

Il y a vingt ans, le premier mercredi de novembre 2004, je suis allé aux toilettes au travail et j’ai trouvé une femme de mon âge debout près des lavabos, se lavant les mains et sanglotant. Je lui ai demandé si ça allait. ‘Il a concédé !’ sanglotait-elle — le ‘il’ en question étant le candidat démocrate John Kerry, qui avait perdu l’élection de la veille de manière tout à fait catégorique face au président sortant, George W. Bush.