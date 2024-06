La révolte post-démocratique de Nigel Farage

Avant le suffrage universel, en effet bien dans le début du 20e siècle, il était courant de parler de tels blocs comme des ‘intérêts’ politiques agrégés : des groupes tels que les classes ouvrières, la gentry terrienne, l’église, et ainsi de suite. Encore plus loin, la formulation médiévale les comprenait comme des ‘états‘, tous étant — en théorie sinon toujours en pratique — représentés selon leurs besoins et obligations.

La colère de ce groupe a été temporairement apaisée par le réalignement politique que nous avons été, même brièvement, promis en 2019. Mais en fin de compte, le réalignement que nous avons obtenu a accéléré les tendances qui ont poussé au Brexit en premier lieu : vidant le tissu social, drainant les emplois réels au profit du travail de connaissance sans lieu qui profite principalement aux Normands, et échangeant l’État-nation et son peuple contre une zone économique peuplée d’unités de travail humain interchangeables – dans laquelle le peuple anglais est de plus en plus déplacé et aliéné.

Maintenant, le Saxon est plus en colère que jamais – mais, en conséquence de ce réalignement, aussi plus sans voix. Et Farage est tantôt aimé tantôt détesté pour sa capacité sans effort à leur donner une voix. Il est devenu une figure emblématique et un avatar pour toute une classe, avec un rôle qui est au moins autant une incarnation symbolique qu’il ne pourrait jamais s’agir de l’aspect législatif et politique sec de la politique.

La dernière fois que j’ai écrit à son sujet, c’était dans le contexte de sa participation à I’m A Celeb. Et son retour à Reform UK maintenant est une continuation de sa trajectoire I’m A Celeb : une reconnaissance pragmatique que la politique de masse est à la fois radicalement dénaturée, réduite à une branche du divertissement avec peu de différence par rapport à la télé-réalité – et qu’elle offre néanmoins, paradoxalement, des moyens d’exercer une pression populaire sur une classe technocratique par ailleurs sans entraves.

Quels sont donc ces moyens ? Le modus operandi de Farage n'est pas le travail de circonscription de base, le démarchage, les associations locales, le développement de politiques et tout l'autre architecture pesante de la politique de masse de l'ère du suffrage universel. Notre retour obstiné post-Brexit au consensus unipartite illustre à quel point de tels mécanismes sont devenus résistants aux 'intérêts' dépréciés. Face à cela, Farage a mené une insurrection au nom de la classe petite-bourgeoise anglaise – désormais étendue, à en juger par son jeu récent sur les réseaux sociaux, aux zoomers de droite – via un cocktail de spectacle médiatique, d'activisme mémétique, plus le piratage des systèmes politiques formels. L'objectif final n'est pas d'obtenir des sièges à la Chambre des communes, mais de contraindre les technocrates réticents (quel que soit leur affiliation politique formelle) à adopter des politiques qui reflètent mieux ceux en dehors du cercle enchanté. Jusqu'à présent, Farage s'est révélé être un politicien étonnamment efficace malgré le fait qu'il n'ait pas encore siégé au Parlement en tant que député, uniquement via de telles méthodes parlementaires.

Nigel Farage pointe de manière critique l’activisme politique ‘sectaire’ émergeant maintenant des groupes musulmans en Grande-Bretagne, dont beaucoup emploient de plus en plus la même méthode que Farage pour faire valoir leurs ‘intérêts’. Il reste à voir si Farage pourra à nouveau réussir le coup du Brexit, ou même comment le Saxon se débrouillera, en tant qu' »intérêt », face à la communauté musulmane britannique de plus en plus politisée. Farage pourrait bien réussir selon ses propres termes, avec un ou deux députés et un nombre de voix qui donnerait une claque aux deux joues du derrière du parti unique. Même si cela se produit, cependant, l' »intérêt » qu’il représente au sein de la post-démocratie britannique est peu susceptible de réussir à faire pencher la politique très loin dans leur direction préférée. Mais avec Farage comme leur avatar, ils ont au moins une chance de ne pas être complètement ignorés.