Dans les années 1950, lorsque Géant passait sur les écrans de cinéma, les prix mondiaux du pétrole étaient largement contrôlés par le cartel connu sous le nom de « Sept Sœurs ». Et au début de la guerre froide, ces entreprises — qui comprenaient les prédécesseurs d’ExxonMobil, Texaco et British Petroleum — étaient partenaires des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres gouvernements occidentaux. En effet, pendant cette période, la pétropolitique était la géopolitique, conduisant à des interventions telles que le coup d’État soutenu par l’Occident, qui a renversé le gouvernement démocratique d’Iran et a installé le Shah autocratique d’Iran en 1953.

Au cours de la décennie suivante, l’Arabie saoudite et d’autres pays producteurs de pétrole ont formé l’OPEP et ont démontré leur pouvoir collectif avec l’embargo pétrolier de 1973 contre les États-Unis et d’autres alliés d’Israël pendant la guerre du Yom Kippour. C’est durant cette époque, dans le monde de la télévision, que J.R. Ewing a engagé un mercenaire nommé B.D. Calhoun pour faire sauter des champs pétrolifères au Moyen-Orient.

Dans le monde réel, cependant, le capitalisme d’État étranger a prévalu sur le capitalisme privé à l’américaine. Aujourd’hui, trois quarts des réserves mondiales de pétrole sont contrôlées par des compagnies pétrolières nationales détenues par l’État. Les plus grandes, en termes de revenus, sont deux entreprises chinoises, la Saudi Aramco d’Arabie saoudite, la Rosneft de Russie, la Petrobras du Brésil et l’Indian Oil Corporation (IOCL) d’Inde. L’Amérique, il suffit de le dire, ne concurrence pas.

La série Landman d’aujourd’hui, tout comme la rediffusion de la présidence Trump, se déroule à une époque où la fracturation hydraulique de haute technologie — l’utilisation de quantités énormes d’eau pour extraire le « pétrole de schiste » et le « gaz de schiste » — a transformé l’industrie américaine des combustibles fossiles et le marché mondial. Mais la géopolitique continue de dominer le secteur pétrolier. Plus de 80 % des réserves mondiales de pétrole sont contrôlées par les 13 membres de l’OPEP, qui produisent 40 % de tout le pétrole brut et 60 % des exportations mondiales de pétrole. Et ces membres de l’OPEP — ainsi que leur groupe élargi OPEP+, créé en 2016 — n’ont pas peur de montrer leurs muscles. Après que des sanctions ont été imposées à la Russie, membre de l’OPEP+, suite à son invasion de l’Ukraine, la Chine a aidé Moscou en remplaçant l’Arabie Saoudite par la Russie comme sa plus grande source étrangère de pétrole brut.

Parallèlement, la politique des pipelines reste également de la géopolitique. Peu après que le président Biden a promis de « mettre fin » au gazoduc Nord Stream 2 si la Russie envahissait l’Ukraine, des explosions ont rendu le gazoduc sous-marin inutilisable en septembre 2022. Washington et les gouvernements alliés de l’OTAN ont prétendu être mystifiés ; cependant, en août dernier, The Wall Street Journal a rapporté que le sabotage avait été réalisé par des saboteurs ukrainiens. À peu près au même moment, le gouvernement chinois a affirmé qu’un navire battant pavillon de Hong Kong dans la Baltique avait détruit un pipeline critique entre l’Estonie et la Finlande. C’était, il va sans dire, « par accident ». Le défunt J.R. Ewing doit sourire quelque part. Trump, en revanche, ne le fait sûrement pas.

Car en plus de devoir faire face à des compagnies pétrolières d’État et aux alliances changeantes de notre nouvelle guerre froide, le président entrant peut également s’attendre à une résistance de l’intérieur de l’industrie pétrolière et du monde de l’investissement. L’American Petroleum Institute, le principal lobby pétrolier et gazier, s’oppose à la menace de Trump d’imposer des tarifs de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, y compris les importations d’énergie. Par ailleurs, les grandes compagnies pétrolières, qui dépendent de délicats accords internationaux, sont peu susceptibles d’approuver la diplomatie de cow-boy de Trump, y compris sa menace d’imposer des tarifs à l’UE si elle ne parvient pas à acheter plus de pétrole et de gaz aux États-Unis.