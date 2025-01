Lors d’un événement du Council on Foreign Relations pour lancer le rapport, Harman a déclaré : « C’est le public américain qui doit commencer à prêter attention, car l’objectif n’est pas de se retrouver dans un désastre plus grave et horrible que celui dans lequel nous étions le 11 septembre, mais de dissuader cela et de rassembler la volonté de financer un budget plus important et de le payer, ce qui implique tous les éléments du pouvoir national, afin que nous ne tombions pas dans ce désastre. » Il se trouve que le CFR lui-même a reçu plus de 2 millions de dollars de nombreux mêmes entrepreneurs du Pentagone.

Un autre commissaire, Tom Mahnken, est le président et PDG du Center for Strategic and Budgetary Assessments. À la suite de la publication du rapport, il a écrit un article pour Foreign Affairs intitulé « Une stratégie de défense à trois théâtres : comment l’Amérique peut se préparer à la guerre en Asie, en Europe et au Moyen-Orient ». Pour Mahnken, Washington devrait étendre son empreinte militaire à l’étranger et fournir des armes à des alliés et partenaires étrangers. « En tant que membre central de l’alliance [OTAN] et principal fournisseur de sécurité, les États-Unis doivent être en mesure de répondre aux besoins de leurs propres forces armées ainsi que de celles de leurs alliés. Pour ce faire, le gouvernement américain devrait fournir aux entreprises de défense le type de demande constante nécessaire pour augmenter la production. »

Foreign Affairs a identifié Mahnken par son titre, mais n’a pas révélé que le CSBA reçoit de l’argent de tous les pays qu’il a soutenus comme ayant besoin d’armes américaines, y compris le Japon, Taïwan, l’Australie, la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Allemagne. Le think tank de Mahnken a également reçu de nombreuses subventions des Marines, de l’Armée de l’air et de la Marine américaines, ainsi que de la plupart des cinq principaux entrepreneurs. Selon la base de données Quincy, le CSBA ne divulgue pas de montants spécifiques.

La commission est loin d’être un cas rare. En novembre, le Center for Strategic and International Studies, ou CSIS, a publié un rapport intitulé « Projet Atom 2024 : Dissuasion intra-guerre dans un environnement à deux pairs ». Lors de l’événement de lancement du rapport, le co-auteur Christopher Ford — qui travaille avec le Hoover Institution et est le fondateur de Two Ravens Policy Strategy, un entrepreneur — a souri en disant : « Je suis moi-même relativement à l’aise avec l’utilisation d’armes nucléaires par rapport à certains de mes collègues du panel. . . . Je suis tout à fait prêt à franchir cette étape si nous devons le faire. »

Le rapport lui-même appelle à l’expansion de l’arsenal stratégique américain. Il se trouve que l’événement de lancement a été parrainé par Northrop Grumman, fabricant du nouveau missile balistique intercontinental Sentinel. Le coût du missile controversé a augmenté de 81 % au cours des deux dernières années et devrait maintenant atteindre plus de 140 milliards de dollars pour son développement, soit 214 millions de dollars par missile.

Le CSIS, le think tank qui a publié le rapport de Ford, a reçu au moins 500 000 dollars de Northrop Grumman depuis 2019. Son total de revenus provenant des entrepreneurs de la défense a dépassé 4,1 millions de dollars.