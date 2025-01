Oui, notre société tardive victorienne est aussi littérale, pas seulement politique. À quelle fréquence entend-on dire que « les prisons victoriennes de la Grande-Bretagne » ne sont plus adaptées au service ? On pourrait en dire autant de notre infrastructure ferroviaire et de notre réseau d’eau. Et notre mythique métro londonien souffre du simple fait de son âge, et est donc presque totalement différent des systèmes de métro modernes du reste du monde, spacieux et bien ventilés, avec des barrières automatiques séparant les passagers des voies. Pendant ce temps, les épines de la plupart des villes britanniques restent une chaîne de banques, de pubs, de kiosques à musique, de parcs, de terrasses et d’hôtels de ville victoriennes.

Même l’architecture médiévale tant vantée de la Grande-Bretagne est en grande partie un pastiche victorien ; les Victoriens étaient tout aussi heureux de s’immiscer dans l’héritage physique du pays que dans son héritage constitutionnel. L’exemple le plus notoire est probablement la cathédrale de St Albans, dont l’ensemble de la façade ouest a été redessiné pour la rendre « plus » gothique. Dramatique, mais peu remarquable. À l’œil non averti, la Grande-Bretagne semble remplie d’églises médiévales ; la vérité est que la moitié de ces églises proviennent en réalité du 19e siècle, et l’autre moitié a été si agressivement « restaurée » qu’elle a effacé leur véritable caractère médiéval.

Notre image de nous-mêmes en tant que Britanniques est encore en partie victoriennne. Peut-être vous souvenez-vous de ce sondage de la BBC sur les 100 plus grands Britanniques en 2002 ? Environ 20 des finalistes pourraient être décrits comme de purs Victoriens, et une douzaine d’autres sont nés durant l’ère victorienne. En d’autres termes, un tiers des plus grands Britanniques choisis par eux-mêmes ont vécu pendant une fraction de leur histoire. Nous devons également remarquer que la musique considérée comme la plus patriotique, et qui est jouée le plus souvent lors de montages larmoyants ou à des occasions majeures : Pomp and Circumstance ? Victorien. Land of Hope and Glory ? Victorien. Abide with Me ? Victorien. Et tout comme cet hymne est encore chanté à chaque finale de la FA Cup, le football est aussi une invention victorienne. Il en va de même pour le rugby et le tennis, tous deux codifiés au 19e siècle. Même les boîtes aux lettres rouges ont été inventées par les Victoriens !

Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que cela explique la vérité fondamentale de la Grande-Bretagne moderne. La lutte fondamentale aujourd’hui — appelez cela une guerre culturelle, si vous le souhaitez — est entre cette société créée par les Victoriens et celle dans laquelle nous préférerions vivre maintenant. Nous vivons dans la nation qu’ils ont construite : législativement, politiquement, moralement, artistiquement, sportivement, architecturale-ment, financièrement, et nous nous débattons avec leurs ombres. Ce combat a réellement commencé après la Seconde Guerre mondiale, signifié le plus clairement par la démolition massive de l’architecture victorienne à travers la Grande-Bretagne. Il y a aussi eu l’affaire R v Penguin Books Ltd en 1960, concernant la publication de Lady Chatterley’s Lover de D.H. Lawrence. La victoire de Penguin à ce moment-là a représenté un tournant dans le déclin progressif (bien que toujours incomplet) de la moralité victorienne. La lente mort du costume et de la cravate, qui étaient, en tant que formes de tenue bureaucratique, des créations de la fin du 19e siècle, peut être vue à travers ce prisme. Même le remplacement du papier peint fleuri dans nos maisons et nos pubs par diverses nuances de peinture grise ou bleue fait partie de ce processus.

Et pourtant, nous devons revenir à nos racines, car la majorité de notre malaise face à cet héritage familial est aussi ancienne que l’héritage lui-même ; la plupart de nos querelles avec les Victoriens commencent avec les Victoriens eux-mêmes. Ce qui pourrait maintenant, et de manière péjorative, être appelé « historiographie woke » remonte vraiment à 150 ans. Critiquer l’hypocrisie de la moralité victorienne et déplorer les ténèbres de l’impérialisme était le pain et le beurre d’écrivains tels que John Ruskin, Thomas Carlyle ou William Morris. « L’art pour l’art » — une idée qui est plus ou moins le fondement de tout ce que nous appelons vaguement « art moderne » — était le cri de ralliement de Walter Pater en 1873. Même l’environnementalisme, généralement considéré comme un développement récent, a ses racines dans une réaction contemporaine contre l’industrialisme dévorant de la terre des Victoriens. Et, pour ne pas oublier, Karl Marx était un résident de la Londres victorienne.

Le premier problème pour toute génération est de discerner où elle se situe. Admettre que nous sommes des Victoriens tardifs devrait nous aider à traiter plus sobrement nos mécontentements présents. Réaliser, par exemple, que les Victoriens étaient préoccupés par l’environnement, ou leur héritage impérial douteux, nous permet d’apprécier que ces questions ne sont pas le domaine exclusif des libéraux ou des conservateurs — mais plutôt une partie de notre héritage commun. Comprendre cela nous permet également de nous sentir moins sentimentaux à l’idée de jeter ce qui ne fonctionne manifestement pas et nous aide à voir, beaucoup plus clairement, les choses que nos ancêtres ont créées et qui valent vraiment la peine d’être conservées.