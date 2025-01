Voici ma théorie : très rapidement, tout s’effondrerait. Des industries entières s’écrouleraient. L’économie toucherait le fond. Collectivement et individuellement, nous devrions trouver comment nous réhabiliter.

C’est parce que nous vivons dans un monde de ce que l’historien David Courtwright appelle « capitalisme limbique » : un système économique qui génère des profits en capturant la partie de notre cerveau responsable des émotions, des récompenses et du comportement — peu importe le désastre qu’il cause à nos corps et à nos esprits.

Pour un exemple parfait de capitalisme limbique, prenez une récente promotion de Pizza Hut, qui offrait aux clients des paris gratuits sur des sites de jeux lorsqu’ils passaient des commandes en ligne. En d’autres termes : en récompense d’acheter un aliment addictif via un appareil addictif, vous pouviez vous adonner à un comportement notoirement addictif sur une plateforme optimisée pour l’addiction.

La notion selon laquelle l’industrie du jeu repose sur l’addiction n’est pas juste une intuition : un rapport de la Commission des jeux montre que, sans les « joueurs problématiques », les sociétés de paris ne pourraient littéralement pas réaliser de bénéfices. Tout le monde sait que le slogan « Jouez de manière responsable » est une blague de mauvais goût : si les clients étaient réellement capables de l’obéir, l’industrie disparaîtrait dans la nature. Ils pourraient aussi bien vendre de l’héroïne dans des paquets portant la même mention.

Peut-être pensez-vous : bien sûr, l’industrie du jeu a besoin de l’addiction pour fonctionner, mais c’est un cas extrême. Mais, en termes de valeur marchande et des dommages qu’elle cause, le jeu est un dealer de coin de rue comparé au cartel mexicain de l’industrie alimentaire moderne. Depuis les années 70, les sociétés occidentales ont mené une expérience sociale sans précédent qui a vu la base de nos régimes alimentaires passer de la nourriture fraîche à de la nourriture « ultra-transformée » fabriquée industriellement pour troubler le sens de la satiété de votre corps et vous inciter à manger même lorsque vous êtes plein – en d’autres termes, pour vous transformer en addict. En 1980, quelques années avant ma naissance, seulement 6 % des hommes au Royaume-Uni étaient obèses ; maintenant ce chiffre est de 28 %, et deux tiers de tous les adultes sont en surpoids. Cet état de choses nous tue littéralement : l’obésité est un énorme facteur de risque pour tout, des crises cardiaques et des AVC au diabète et au cancer. Bien que notre espérance de vie globale continue d’augmenter grâce aux avancées de la science médicale, nos modes de vie signifient que nous passons désormais plus de ces années en mauvaise santé que n’importe quelle génération précédente dans l’histoire humaine. L’Ozempic et des médicaments similaires sont, comme le souligne l’auteur Johann Hari dans son récent livre Magic Pill, une solution artificielle à un problème social artificiel.

Cependant, ce n’est que lorsque nous avons tous commencé à transporter un mini Magasin de Dopamine avec nous en permanence que le capitalisme limbique a enfin pris le contrôle du monde. Les petites machines pavloviennes clignotantes et bourdonnantes dans nos poches ont été conçues par des personnes qui ont étudié comment les machines à sous surexcitent les centres de récompense de notre cerveau pour nous garder accrochés. Les preuves que l’utilisation des smartphones et des réseaux sociaux cause de graves dommages sociaux et psychologiques s’accumulent. Trop d’activité en ligne nuit en fait à la fonction cognitive : en d’autres termes, les smartphones nous rendent en réalité plus bêtes. Et il existe de fortes preuves liant l’explosion des problèmes de santé mentale chez les adolescents depuis la fin des années 2000 à la montée des réseaux sociaux.