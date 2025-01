Mais cette nouvelle fixation sur la santé mentale reflète une nouvelle réalité sociale : dans les établissements de soins sécurisés, les jeunes femmes sont neuf fois plus susceptibles que les jeunes hommes d’avoir un diagnostic psychiatrique. Alors que les hommes dans les unités de soins intensifs psychiatriques (PICUs) sont beaucoup plus susceptibles d’être hospitalisés pour agression, consommation de substances ou psychose, les femmes sont surreprésentées dans les cas d’automutilation et de suicidabilité. Au Royaume-Uni, le Covid a provoqué une augmentation disproportionnée des femmes détenues en vertu de l’article 2 de la loi sur la santé mentale, une augmentation de 48 % dans un trust NHS dans le Gloucestershire. Pendant ce temps, les filles américaines signalent des niveaux record de tristesse et de pensées suicidaires. Nous pouvons supposer en toute sécurité que les données soutiennent un diagnostic occidental plus large qu’une simple tendance TikTok — pourtant, les médias sociaux soutiennent les expériences de tant de jeunes femmes perturbées, qui gagnent des fans (et souvent des récompenses financières) pour documenter leur souffrance.

Les « vacances en chaussettes antidérapantes », ainsi appelées d’après les chaussettes non glissantes données aux patients psychiatriques sans chaussures, sont devenues une fixation de la génération Z. Comme d’autres tendances TikTok, cela implique un ensemble de symboles, un raccourci visuel pour entrer dans le club des « filles » de la dépression/anxiété/schizophrénie. Parmi ceux-ci se trouve une marque rouge proéminente sur le front — un accessoire convoité dans des vidéos de lip-sync avec des lèvres boudeuses qui portent les hashtags « mhawareness » et « sectioned ». Ces blessures à la tête sont devenues une marque horrible de TikTok britannique en psychiatrie, qui, de manière intéressante, n’a pas encore pris pied aux États-Unis. Le résultat de coups de tête (le seul auto-mutilation possible dans de tels services), elles témoignent d’un véritable tourment — mais semblent également être performativement voyantes, exhibées par des groupes d’amis. Tout cela fait écho à la compétitivité des services d’anorexie ; une perversité bien documentée de l’affliction des adolescentes est sa nature « épidémique », qui voit les patients s’encourager mutuellement, les sondes d’alimentation devenant un stigmate similaire.

Ce qui est particulièrement alarmant dans la tendance des hôpitaux psychiatriques sur TikTok, c’est son ambiance de puérilité choyée. Un thème commun parmi les créateurs de « chaussettes antidérapantes » est l’esthétique de l’infantilisme ; des femmes adultes s’installent dans des combinaisons à imprimé ours en peluche en coloriant des livres Mr Men, entourées de peluches et regardant des dessins animés comme leurs « émissions réconfortantes ». Là où l’imagerie de Twitter sur les troubles alimentaires (ED) est toute jambes squelettiques, cigarettes et comptes avec « ugw » (poids objectifs ultimes) dans les bios, TikTok des hôpitaux psychiatriques est tout aussi à la mode avec des ours en peluche et des feutres. Leurs lieux de confinement fonctionnent comme des fosses à tendances : un TikTok fascinant d’une unité en Italie montre un mur graffiti avec la phrase « ACAB », montrant, dans l’interprétation la plus peu charitable, à quel point beaucoup de cela est basé sur des tendances, de sorte qu’un curio politique américain importé rejoint les autres causes adolescentes plus prévisibles des patients (il y a aussi un symbole d’anarchie et, moins probablement, le hurlement nietzschéen « Dieu est mort »). Mais à la pointe de la création de contenu sur la santé mentale, au Royaume-Uni et aux États-Unis, il s’agit moins de se rebeller contre la machine que de s’accrocher à une adolescence prolongée : guérir en collectionnant des feuilles d’autocollants brillants.

Cette esthétique des hôpitaux psychiatriques a maintenant tellement envahi la culture juvénile féminine que les « fashion girlies » synchronisent une citation du film de 1999 Girl Interrupted : « Peut-être que j’étais juste folle, peut-être que c’était les années soixante », murmurent-elles au milieu d’un tutoriel de smoky-eye. Le film, mettant en vedette Winona Ryder et basé sur le best-seller de 1993 de Susanna Kaysen, est la patrie iconographique de l’influenceur moderne de la santé mentale. Ryder, admise dans une institution avec un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, rencontre le personnage de Lisa, interprété par Angelina Jolie, une sociopathe diagnostiquée et patiente à long terme — qui se trouve également être un modèle/rockeuse qui fume des cigarettes. Et nous rencontrons une multitude de personnages, y compris Janet l’anorexique, Polly la pyromane, Georgina la menteuse pathologique, et Daisy avec un TOC et un traumatisme sexuel. Le roman, que The Boston Globe a affirmé « menaçait de remplacer The Bell Jar de Sylvia Plath » comme lecture incontournable pour les jeunes femmes. Il a équivalu la féminité de classe moyenne et le « risque psychologique », et le film hollywoodien qui a suivi est devenu un attrait irrésistible en tant que modèle de « cool » torturé.

Dans sa critique du Washington Post de 1993, Diane Middlebrook a décrit le mémoire de Kaysen comme une « histoire de fille » consommée en raison de sa « préoccupation pour le confinement dans un corps rose et blanc ». L’imagerie du rose et du blanc évoque quelque chose de plus large qui est encore vrai de la fantaisie du service psychiatrique aujourd’hui : qu’il s’agit d’un lieu d’adolescence suspendue, de liminalité somatique et sociale, dont les habitants se recroquevillent entre les deux pôles de l’enfance asexuée protégée et de la féminité frénétique et chargée. Dans Reviving Ophelia de 1994, la thérapeute Mary Pipher déplorait une génération de filles « charmantes et prometteuses » tombant proie à « la dépression, aux troubles alimentaires, aux tentatives de suicide et à une estime de soi écrasante » ; elle a cité un « triangle des Bermudes développemental » causé par une culture « empoisonnant les filles » qui avait traumatisé les jeunes femmes flottant dans son bureau avec sexualisation et complexes corporels. Sa référence à la malheureuse d’Hamlet souligne le caractère critique de la souffrance des adolescentes : qu’elle est spectaculaire. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas réelle — quiconque a déjà été une adolescente sait exactement à quel point c’est réel — mais elle a une inflexion particulièrement performative qui affecte la façon dont elle est vécue par les filles et mal comprise par des adultes perplexes.