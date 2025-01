Le rejet d’une possible fuite de laboratoire — et le fait que cela devienne une question si sectaire — a toujours été une position curieuse en l’absence de toute preuve solide. Il y avait, après tout, plus de 300 infections acquises en laboratoire connues et 16 évasions de pathogènes au cours des 21 premières années de ce siècle. La même année où le Covid a éclaté à Wuhan, 10 000 personnes sont tombées malades suite à une fuite d’un centre de recherche vétérinaire dans une autre ville chinoise. Même dans les semaines précédant l’émergence du Covid, Farrar et Fauci ont aidé à superviser un rapport de l’OMS soulignant le risque croissant de pandémie mondiale dû à un pathogène échappé, qui soulignait comment les avancées scientifiques permettaient de « concevoir ou de recréer des micro-organismes pathogènes dans des laboratoires ».

Un rapide rappel de quelques faits : Wuhan abritait l’un des deux laboratoires de bio-sécurité maximale de Chine — et se trouvait à des centaines de kilomètres des colonies de chauves-souris sauvages les plus proches avec des coronavirus similaires. L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) contenait le plus grand répertoire mondial de coronavirus de chauves-souris, avait des préoccupations de sécurité connues et menait des recherches à haut risque de « gain de fonction » pour augmenter l’infectiosité des virus mutants de chauves-souris chez des souris humanisées. Sa base de données de 22 000 échantillons et de nombreuses séquences non publiées a été mise hors ligne en septembre 2019 — lorsque certains croient que le virus a émergé.

Cependant, Farrar faisait partie des 27 scientifiques qui ont signé une lettre désormais célèbre dans The Lancet louant les experts chinois pour leur « partage rapide, ouvert et transparent des données » et condamnant les « théories du complot suggérant que le Covid-19 n’a pas d’origine naturelle ». Il a été découvert plus tard qu’elle avait été organisée secrètement par Peter Daszak, dont l’EcoHealth Alliance, basé à New York, a canalisé des fonds publics américains vers le WIV, suite à un appel téléphonique le 1er février 2020 qui a déclenché des efforts pour discréditer les théories de fuite de laboratoire.

Cet appel a été organisé par Farrar en tandem avec Fauci et Francis Collins, alors directeur des NIH. Sous leur direction, quatre participants et un autre expert ont rédigé un commentaire notoire dans Nature Medicine affirmant qu’ils ne pensaient pas qu’« aucun type de scénario basé en laboratoire n’est plausible ». Pourtant, il est apparu plus tard que ces scientifiques craignaient qu’un lien avec un laboratoire soit « tellement friggin’ probable » même en rédigeant leur déclaration. Farrar s’est plaint de la bio-sécurité « Far West » à Wuhan avec Collins. Et un conseiller senior de Fauci a dit à Daszak qu’il avait appris à faire « disparaître » des e-mails des demandes de liberté d’information « donc je pense que nous sommes tous en sécurité ».

Tragiquement, chaque fragment de preuve qui a émergé depuis la pandémie a érodé la confiance du public dans la science et la politique grâce à l’attitude désinvolte de certains scientifiques, à l’arrogance d’experts intéressés et à la complicité d’un groupe de figures éminentes tentant de tromper le monde. Boris Johnson, Premier ministre pendant la pandémie, déclare maintenant que « la chose horrible à propos de toute la catastrophe Covid est qu’elle semble avoir été entièrement fabriquée par l’homme ». Pourtant, Lord Vallance — qui, en tant que conseiller scientifique en chef, a participé à cet appel téléphonique clandestin — a été élevé à la Chambre des Lords et nommé ministre de la science par Keir Starmer l’année dernière. Inutile de dire que mes demandes de liberté d’information pour en savoir plus sur son implication ont été contrecarrées.

Nous n’avons toujours pas de réponse concluante à l’énigme de l’origine du Covid, malgré une acceptation croissante d’une possible fuite de laboratoire. Pourtant, cela reste un débat crucial, important tant en termes de responsabilité pour une catastrophe de santé publique mondiale que pour aider à la protection contre une autre pandémie à l’avenir. Il y a eu de nouveau des frissons ces derniers jours face à de nouvelles scènes d’hôpitaux chinois envahis par des personnes masquées après une augmentation des cas attribués à un métapneumovirus humain de type grippal — bien que, contrairement au Covid, il ne s’agit pas d’une nouvelle maladie, donc il y aura des niveaux d’immunité dans la population dus à des infections antérieures.