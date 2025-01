Dans un courriel à Circling the News, il a été précisé : « Le département travaille en étroite collaboration avec l’administration Newsom et d’autres départements de l’État pour améliorer et étendre la gestion forestière sur les terres appartenant à l’État, afin de réduire le risque d’incendies catastrophiques de la faune et d’améliorer la santé des forêts et de la faune. » Mais là où les terres de l’État se terminent, l’habitation commence, et quels fous indicibles pourraient suggérer qu’un incendie de forêt respecterait la limite ? Réponse : l’administration Newsom.

Les incendies de broussailles sur les terres de l’État non nettoyées dévastent la Californie depuis des années, et l’écosystème que la commission de Newsom protégeait ne s’étendait pas aux êtres humains et à leurs biens dans les Palisades, à Altadena, ou à Franklin. Ainsi, le plus grand et le plus catastrophique incendie de l’histoire de Los Angeles a résulté de l’équité. Newsom, la maire de Los Angeles, Bass, et le chef des pompiers, Cowley, bien qu’ils ne soient pas sur le tuyau, ont été en première ligne de la lutte pour l’équité.

Le chef des pompiers, Kristen Crowley, a écrit au Conseil des commissaires des pompiers le 4 décembre, 2023 que les coupes budgétaires « ont eu un impact négatif sur la capacité du département à maintenir ses opérations essentielles ». Karen Bass venait de couper 17,8 millions de dollars au budget du département des pompiers. Mais selon CSB News, « Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait des coupes budgétaires lors de la conférence de presse de jeudi matin (9 janvier 2025), la maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré qu’elles n’avaient pas eu d’impact sur la capacité du département à gérer les incendies en cours. »

Cependant, de nombreux hydrants avaient été volés pour leur métal et jamais remplacés, car les inspections périodiques avaient été annulées en raison des coupes budgétaires ; les hydrants étaient à sec dans les Palisades et à Altadena, où les pompiers étaient réduits à remplir leurs réservoirs avec les tuyaux de jardin des propriétaires. Les responsables du comté ont déclaré que cette pénurie était à prévoir en raison des contraintes du système d’eau municipal, que le directeur des travaux publics du comté de LA, Mark Pestrella, a précisé n’être « pas conçu pour lutter contre les incendies de forêt » (LA1st). On doit se demander pourquoi il n’est pas ainsi conçu et, comme toujours, où sont passés les impôts que nous payons pour assurer la sécurité publique ?

Alors, où sont passés les 17,8 millions ? Selon le site web du département : « Créer, soutenir et promouvoir une culture qui valorise la diversité, l’inclusion et l’équité tout en s’efforçant de répondre et de dépasser les attentes des communautés sont les priorités du chef Crowley, et elle est reconnaissante de l’opportunité de servir la ville de Los Angeles. »

La maire Karen Bass, revenue de vacances au Ghana pendant les incendies, a été interviewée par Sky News la semaine dernière. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire aux victimes de la catastrophe, si elle avait des excuses à présenter et où était l’argent coupé du département des pompiers, elle est restée silencieuse.