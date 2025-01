Peter a commencé son discours par un message de paix — « Shalom » — mais l’ambiance s’est rapidement détériorée. « C’était une atmosphère fébrile et le bruit et les cris ont commencé presque immédiatement. Je n’ai même pas pu finir mon discours. »

Le NEU m’a dit qu’il avait « condamné sans équivoque les actions du Hamas le 7 octobre », ajoutant : « L’appel à un cessez-le-feu est désormais impératif face à la destruction et à la perte de vies à Gaza », et insistant : « il est légitime pour le NEU de s’exprimer, aux côtés d’organismes tels que le TUC et l’ONU, pour défendre la protection urgente des enfants et des enseignants en Palestine. » Mais y a-t-il quelque chose de plus sombre en jeu ?

En juillet dernier, le NEU a organisé un événement à Londres intitulé « Comment parler de la Palestine dans nos écoles ». « Il y avait toute une librairie de littérature pro-palestinienne », dit Peter, qui y a assisté. « La conférence avait intervenant après intervenant parlant du mal d’Israël. Après le déjeuner, ils se sont répartis en groupes et je suis allé dans une salle plus petite où ils étaient censés discuter de l’antisémitisme. Sauf qu’ils ne l’étaient pas. C’était tout sur Israël. Alors je me suis levé et j’ai fait remarquer que nous étions censés discuter de l’antisémitisme. Mais on m’a dit que je devais m’asseoir — parce que les autres personnes étaient ‘menacées’ par moi. »

Kate (ce n’est pas son vrai nom), une autre enseignante juive de Londres, a assisté au même événement, seulement pour découvrir qu’un de ses collègues de l’école discutait de la façon dont il utilisait « chaque occasion que je peux pour partager mes opinions » sur la Palestine, y compris en abordant le sujet lors de l’étude de la poésie de guerre. Il a également vanté le fait qu’il avait créé un « groupe de droits de l’homme » après l’école, qu’il utilisait pour dire aux enfants à quel point Israël était maléfique. Bien qu’elle ait écrit à son directeur pour se plaindre, rien n’a été fait. Il dirige toujours son club après l’école.

Le syndicat est également un pilier des manifestations anti-Israël qui se déroulent dans nos villes. Des données provenant de 41 grandes manifestations du PSC entre octobre 2023 et la fin novembre de l’année dernière montrent que le NEU avait 23 intervenants officiels — presque deux fois plus que le prochain syndicat, le RMT. D’autres fois, ils sponsorisent les manifestations ; pour une manifestation de février à Leicester, le symbole du NEU était à côté des groupes islamistes extrémistes 5 Pillars et CAGE International.

« Le symbole du NEU était à côté des groupes islamistes extrémistes 5 Pillars et CAGE International. »

Suite à la motion de diffuser des « matériels éducatifs » sur le conflit, Natasha dit qu’elle est consciente qu’une proposition est de « présenter Israël comme une entreprise colonialiste », tandis que Peter a été montré des discussions sur un matériel qui « cherche à dire que les Juifs n’ont pas d’histoire dans la région ».

Le mois dernier, le NEU a rejoint l’appel pour la Journée d’Action pour la Palestine. En novembre 2023, cela a conduit à une série de sorties scolaires avec des enfants chantant des chansons pro-palestiniennes. Cette année, le NEU a dit aux enseignants de sa branche du nord de Londres : « Notre plan est de porter du rouge et du vert ou des keffiehs, une collecte de fonds pour l’Aide Médicale pour la Palestine et une veillée dans le parc avec des lanternes flottantes. » Seule une intervention gouvernementale de dernière minute — rappelant aux enseignants la politique de neutralité — a fait échouer certains des plans. Seuls quelques enseignants ont ouvertement enfreint les règles. Quoi qu’il en soit, le NEU est susceptible de figurer au cœur de la prochaine manifestation pour la Palestine plus tard ce mois-ci.

Face à ce genre de comportement, un groupe d’enseignants juifs a rencontré Kebede l’année dernière pour demander une approche plus équilibrée du conflit. Ils n’ont pas beaucoup d’espoir ; Kebede est un admirateur de longue date de Jeremy Corbyn qui a un jour affirmé que les critiques de l’ancien leader travailliste recevaient « 30 pièces d’argent » — un ancien trope antisémite. Bien qu’il se soit ensuite excusé, l’année suivante, lors d’un rassemblement anti-Israël, il a lancé un appel à « globaliser l’intifada ». Un porte-parole du NEU a ensuite affirmé qu’il s’agissait simplement « d’une expression de solidarité et de soutien aux manifestations civiques ».

Comment une telle « solidarité » se manifeste dans la salle de classe est souvent anecdotique, mais cela ne rend certainement pas les écoles plus sûres. Une mère d’élève de l’école Norwood dans le sud de Londres m’a parlé de deux incidents où elle a eu l’impression que les enfants de l’école étaient subtilement éduqués contre Israël. Son fils de 14 ans a ramené à la maison un matériel pédagogique qui avait été distribué dans un « cours de citoyenneté » sur les réfugiés, qui contenait une carte incorrecte d’Israël et affirmait à tort que « depuis 1948, plus de cinq millions de Palestiniens ont été déplacés » — alors que la guerre de 1948 a déplacé 700 000 Palestiniens (le chiffre de cinq millions provient du nombre de leurs descendants). Dans une autre école, à l’ouest de Londres, une enseignante remplaçante a demandé à ses élèves de primaire âgés de huit ans de lever la main s’ils étaient juifs. Lorsque quelques-uns ont levé la main, l’enseignante leur a dit : « Je suis Free Palestine. »

Pour les parents juifs, c’est une période difficile. Selon le CST, qui surveille les crimes de haine anti-juifs, les cas d’antisémitisme touchant les écoles continuent d’augmenter, avec 162 incidents rien que dans la première moitié de l’année dernière. Parfois, le harcèlement anti-juif a été si grave dans les écoles que les parents se sont sentis contraints de retirer leurs enfants.

Pendant ce temps, alors que le NEU continue de se concentrer sur une guerre de l’autre côté du monde, les problèmes que le syndicat devrait examiner sont à peine pris en compte. « Je sais que je ne suis pas le seul à me demander ce que toute cette obsession pour Israël a à voir avec un syndicat enseignant alors que nous avons plein de problèmes chez nous », déclare Peter. « Nous avons un énorme problème de rétention des enseignants, avec la violence dans les écoles contre les enseignants, avec des écoles en ruine — mais tout ce qu’ils veulent discuter, c’est de la Palestine. »