« L’annexion reviendrait cette fois comme une menace plutôt qu’une promesse. »

La peur des États-Unis était donc un moteur vital pour la construction de la nation. John A. Macdonald, le Premier ministre tory et anglophile de la province du Canada, a défendu sa confédération avec d’autres colonies en 1867 pour les renforcer toutes contre les États. Le nouveau Dominion du Canada a acheté les vastes territoires occidentaux de la Compagnie de la Baie d’Hudson et les a transformés en provinces. Macdonald a prévu un chemin de fer canadien du Pacifique pour relier Vancouver et Montréal, encourageant les biens et les personnes à circuler d’est en ouest plutôt que du nord au sud. Et bien que le Canada ait encore du mal à attirer des immigrants et saigne des gens vers les États-Unis, Macdonald a remporté une dernière victoire électorale en 1891 en dénonçant la réponse des libéraux à ces problèmes — un accord commercial avec les États-Unis, rien de moins — comme équivalente à la trahison.

Le Canada aurait pu être beaucoup plus peuplé et prospère en 1911 qu’à la Confédération, mais les propositions de Laurier ont ravivé la névralgie concernant les intentions américaines. Le président Taft a écrit à son prédécesseur Theodore Roosevelt — un annexionniste sentimental — qu’ils transformeraient le Canada en un « accessoire des États-Unis ». La fuite de sa lettre a provoqué l’indignation. Les gaffes trumpiennes, notamment les remarques du président de la Chambre sur le désir de voir des étoiles et des rayures au pôle Nord, ont rappelé aux Canadiens leurs objections morales à devenir américains. Kipling a rétorqué que si le Canada voulait harmoniser son économie avec celle des États-Unis, il devrait également augmenter considérablement son taux de criminalité — une plaisanterie qui conserve son mordant à l’ère des fusillades de masse.

La défaite de Laurier en 1911 a rendu le libre-échange avec l’Amérique toxique pendant des décennies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre Mackenzie King a entraîné le Canada dans un degré sans précédent de coopération militaire et industrielle avec les États-Unis. Pourtant, ses souvenirs d’enfance de la déroute de Laurier l’ont retenu d’un accord de libre-échange complet. Après tout, FDR lui avait un jour confié qu’il ne serait pas contre posséder le Canada. Ce n’est qu’en 1988 qu’un Premier ministre canadien a signé un Accord de libre-échange complet.

Les différences entre 1911 et aujourd’hui soulignent le dilemme actuel du Canada. Il était déjà évident à l’époque de Laurier que le Canada ne pouvait pas compter sur la Grande-Bretagne pour impressionner les États-Unis. En 1903, les Britanniques ont même pris le parti des Américains en rejetant les efforts du Canada pour revendiquer des voies navigables vitales en Alaska. Pourtant, les Conservateurs pouvaient encore établir un contraste émouvant entre deux futurs : l’annexion américaine ou la sécurité et la prospérité au sein de l’Empire britannique. La Seconde Guerre mondiale a détruit ce contraste en transférant la responsabilité ultime de la protection de la souveraineté territoriale du Canada aux États-Unis, où elle est restée. Elle a complètement disparu dans les années soixante, avec l’Empire. Les loyalistes de Trudeau invoquent en plaisantant l’année 1812 — lorsque les forces britanniques ont incendié la Maison Blanche — mais c’est eux qui ont besoin de cette leçon d’histoire. Le père de Justin, Pierre Elliott Trudeau, a tenté de trouver une troisième option à l’américanisation ou à l’isolement précaire en développant le commerce avec l’Europe et le Japon, mais ses efforts n’ont pas abouti à grand-chose. Lorsque le successeur de Trudeau, Brian Mulroney, a signé son Accord de libre-échange en 1985 avec Ronald Reagan, il a lié le Canada à une stratégie continentaliste, qui supposait une identité de perspective avec les États-Unis.

Parce que l’annexion a toujours été un sujet partisan, il convient à de nombreux Canadiens de présenter les menaces de Trump comme un jugement accablant sur Trudeau, qu’un changement rapide de personnel pourrait corriger. Freeland, qui aspire à le remplacer, a laissé entendre autant. Sa lettre de démission a coïncidé avec le lancement de sa biographie, qui la présente comme une réaliste déterminée capable de traiter aussi bien avec Trump qu’avec le Kremlin. Les Canadiens à droite de Freeland sont beaucoup plus libres de leur mépris. David Frum, un rédacteur de discours canadien pour George Bush qui s’est réinventé en centriste anti-Trump, soutient que l’angoisse performative de Trudeau concernant le passé colonial du Canada était une déclaration fatale de faiblesse : Trump partage avec les « ultra-progressistes » le « même projet d’annihilation canadienne ».

Cependant, Pierre Poilievre, dont les Conservateurs sont prêts à remporter l’élection fédérale imminente, ne trouvera pas plus facile d’exorciser les craintes d’annexion. John Diefenbaker, au début des années soixante, était le dernier Premier ministre conservateur à s’engager dans des démonstrations enflammées de nationalisme anti-américain. Les Conservateurs sont depuis devenus la voix de l’industrie des combustibles fossiles de l’Ouest canadien, dont le client est les États-Unis. Stephen Harper, le dernier conservateur à occuper le poste avant Trudeau, a poussé l’huile canadienne « éthique » auprès des Américains tout en faisant écho à leur politique étrangère. Son protégé Poilievre a été déconcerté par des idées dans cette crise, au-delà de rappeler aux Américains leur consommation de combustibles fossiles canadiens — que Trump considère comme une forme de subvention — et de parler de renforcer l’armée, que tous les partis ont convenu de réduire depuis des décennies.