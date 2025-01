En 2019, mes collègues et moi avons découvert une affiliée britannique de l’État islamique détenue dans un camp de réfugiés en Syrie. Tooba Gondal, a soi-disant « marieuse de l’EI », connue pour avoir manipulé et recruté des jeunes femmes en ligne, tout en se réjouissant publiquement des pires actes de violence de l’EI, était gardée par des forces kurdes syriennes. Pourtant, lorsque je suis retourné au camp six mois plus tard, ce n’était plus qu’une ruine fumante. Initialement capturée par les Kurdes lors de la sanglante défaite de l’EI, Gondal et des centaines d’autres affiliés étrangers avaient saisi leur chance de fuir, exploitant le chaos d’une invasion turque pour disparaître dans le désert.

Au milieu du nouveau chaos en Syrie, l’histoire risque de se répéter. La Turquie a de nouveau lâché ses milices contre l’enclave kurde, et des milliers d’autres membres de l’EI pourraient encore s’échapper. Cela inclut des dizaines de citoyens britanniques, allant de jeunes enfants, comme Shamima Begum, à des tueurs masculins violents. Il n’est donc pas surprenant que Sebastian Gorka, le choix de Donald Trump pour la lutte contre le terrorisme,, exhorte Londres à suivre l’exemple américain et à rapatrier ses militants, espérant qu’ils puissent être jugés et punis chez eux..

Le public britannique et le gouvernement sont fermement opposés à de tels rapatriements. Pourtant, c’est exactement cette politique d’abandon des détenus et de leurs geôliers kurdes qui met en danger des vies britanniques — et risque de provoquer des retombées de proportions terrifiantes.