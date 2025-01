Lorsque Sala a été arrêtée pour la première fois, les autorités iraniennes n’ont pu offrir qu’une déclaration banale indiquant qu’elle avait « violé les lois de la République islamique ». Par le passé, elles auraient sorti les accusations habituelles, d’espionnage et de complots pour renverser le système. Cette fois-ci, cependant, le pouvoir judiciaire a assuré au monde qu’il examinait minutieusement le cas de l’Italienne — et sa libération est survenue peu après.

Il n’y a pas beaucoup de différence entre la diplomatie des otages ou le piétinement de la presse à l’ancienne — ou, comme il semble maintenant clair, la réponse réciproque à la détention d’un Iranien en Italie. Il s’avère qu’il était accusé d’avoir fourni une technologie de drone ayant tué des soldats américains. Mais quelle qu’en soit la cause, le résultat était le même : Cecilia Sala, une journaliste de 29 ans de Il Foglio, a été détenue dans la prison d’Evin à Téhéran pendant plus de quinze jours, avant d’être finalement libérée cette semaine. Son séjour n’a pas dû être agréable. Des coups aux viols, cette prison de haute sécurité est devenue synonyme des transgressions les plus brutales que les gouvernements peuvent imaginer, et elle est tristement célèbre pour avoir accueilli une gamme déconcertante d’artistes, d’écrivains et d’académiques iraniens.

En théorie, la constitution de la République islamique protège la liberté d’expression. Empruntée à la Cinquième République française, elle stipule que personne ne doit être interrogé pour avoir une opinion, que personne ne peut être privé du droit de se rassembler pacifiquement, et que les journalistes sont libres de publier des matériaux à moins qu’ils ne menacent les principes de l’islam ou ne violent les droits publics. Le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei a déclaré en 2018 que quiconque prétend être discriminé pour ses opinions ment simplement — un mensonge éhonté en soi, mais révélateur de la manière dont le régime gère la critique.

La République islamique ne semble pas beaucoup plus sûre d’elle lorsqu’il s’agit de journalistes étrangers. Ayant obtenu des visas d’une durée de seulement huit jours, même s’ils sont soumis à une surveillance stricte, le mieux que la plupart des correspondants puissent faire est de rendre compte de ce qu’ils voient. Il y a certainement beaucoup à couvrir. L’inflation explose et les gens ne peuvent pas se permettre d’acheter des courses. L’Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde, mais ne peut pas chauffer les maisons des gens. Dans un pays où le nombre d’étudiantes universitaires a depuis longtemps dépassé celui de leurs homologues masculins, les femmes sont encore traînées dans les rues et abusées verbalement pour des mèches de cheveux dépassant de leurs foulards.

« Le mieux que la plupart des correspondants puissent faire est de rendre compte de ce qu’ils voient. »

Pour décrire tout cela, Sala s’est retrouvée en prison, alors que des activistes anti-régime sans vergogne peuvent apparemment berner les services de renseignement avec aisance. Un excellent exemple ici est Catherine Perez-Shakdam, une Juive française qui s’est fait passer pour une amie de la République islamique avant d’obtenir une audience avec l’ayatollah lui-même. Tout cela témoigne de la nature essentiellement arbitraire du reportage en Iran : les correspondants étrangers n’ont que peu d’idée de savoir s’ils rentreront chez eux en toute sécurité, sans parler de la possibilité de décrocher un bon scoop pour leurs ennuis. C’est même alors que les journalistes risquent de devenir des pions dans des jeux géopolitiques plus larges. Comme Sala l’a découvert, elle a été détenue en Iran pour des frasques à Milan : non pas à cause de quelque chose qu’elle a réellement fait, mais à cause du drapeau sur son passeport.