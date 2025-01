Comme Riss l’a noté, les grands et les bons qui se sont réunis dans cette université auguste étaient la même classe politique qui, quelques années plus tôt, avait réprimandé Charlie Hebdo pour avoir pris des libertés avec le prophète. Cela incluait des personnalités comme Jean-Marc Ayrault, un socialiste vétéran qui, pendant des années avant 2015, avait critiqué Charlie Hebdo pour être trop dur avec les musulmans. Ce sont ces personnes qui, par leur propre complaisance et complicité, avaient créé les conditions dans lesquelles les jihadistes pouvaient continuer à prospérer longtemps après 2015.

Pour être juste, Riss n’est pas entièrement seul à défendre les traditions de la laïcité française. Dans l’arène politique, après tout, le Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen montre la voie, utilisant la liberté d’expression comme un marqueur clé de l’identité française. Lorsque j’ai assisté à un rassemblement du RN l’été dernier, Le Pen n’avait qu’à prononcer le mot « islam » pour provoquer des huées de colère et le déploiement de drapeaux tricolores dans la foule.

Et si Le Pen a évidemment des incitations électorales à être ferme, d’autres coins de la droite s’orientent dans une direction similaire. Un bon exemple est Causeur. Un journal non partisan avec une influence croissante en France, il a consacré son dernier numéro aux événements du 7 janvier. La ligne éditoriale est simple : depuis janvier 2015, personne dans la politique française ou les médias, qu’ils soient de droite ou de gauche, n’a eu le courage de ses convictions en ce qui concerne la liberté d’expression, et plus spécifiquement de contester le totalitarisme islamiste.

Parmi d’autres choses, l’édition spéciale de Causeur contient une interview de Philippe Val, ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Val est une figure controversée dans les médias français. Il a été accusé de flirter avec l’extrême droite, notamment en défendant les politiques éditoriales de l’ultra-conservateur Valeurs Actuelles. La réalité, cependant, est qu’il est cette figure très old-school : un absolutiste de la liberté d’expression à la française. Cette position ne s’accorde pas bien avec le Jean-Luc Mélenchon en constante évolution. Pourtant, selon Val, le fait est que, bien que les forces de sécurité fassent de leur mieux pour contenir la violence islamiste, le véritable problème politique est que la gauche refuse de croire qu’il existe une petite mais dangereuse partie de la population française qui déteste la République et veut la détruire.

Il n’est donc pas surprenant que le langage de la guerre ait perduré, une décennie après ce déjeuner dans le 7ème. En 2022, par exemple, un groupe de généraux à la retraite a appelé à une véritable déclaration de guerre contre « les islamistes et autres qui veulent nous détruire », une proclamation qui a remporté des dizaines de milliers de partisans dans les sondages. Les enquêtes, pour leur part, ont été organisées par les fauteurs de troubles de Valeurs Actuelles, qui savaient évidemment quel genre de problèmes ils suscitaient. Néanmoins, leurs frasques donnent un véritable aperçu de la manière dont les Français ordinaires, en dehors des classes politiques et médiatiques, sentent que leur pays a été menacé — et l’est encore. Écarter ce sentiment comme une émotion exagérée, ou une ignorance populiste, ne fait que davantage aliéner les citoyens ordinaires et alimenter leur mépris pour la politique traditionnelle. Cela, à son tour, explique la paralysie actuelle de la politique française : le centre s’est effondré, mais ni la droite ni la gauche ne peuvent rassembler un consensus au-delà de leurs propres tribus.

Il va sans dire, bien sûr, que l’islam radical, comme l’immigration de masse, est un phénomène qui touche l’ensemble de l’Europe. Mais en France, il y a toujours une signification locale particulière aux conflits avec le monde musulman. Cela est en partie dû aux complexités de l’ancien Empire français. Depuis ses premières conquêtes au 19ème siècle en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la France a toujours cherché à s’établir comme « une puissance musulmane » (une puissance dans le monde musulman). Pourtant, cette position a longtemps été ternie par la brutale guerre d’Algérie ainsi que d’autres crimes coloniaux. Le statut de la France en tant que leader mondial du laïcisme militant compte évidemment aussi, c’est pourquoi elle a été ciblée par des groupes islamistes militants du Maroc au Pakistan.

Le résultat ? Plus encore que l’Allemagne ou la Suède ou la Grande-Bretagne, la manière dont la France équilibre liberté et foi est remarquablement délicate. Et si cela explique, en partie en tout cas, comment les écrivains et le dessinateur de Charlie Hebdo ont été fatalement pris dans le feu croisé, entre la civilisation française d’une part et la théocratie islamiste de l’autre, cela explique aussi pourquoi leur sacrifice reste non résolu. Pendant ce temps, la guerre froide de la République continue de gronder, et pourrait encore devenir chaude une fois de plus.