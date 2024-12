Je me souviens exactement où j’étais quand j’ai lu Walt Whitman pour la première fois. Allongé sur le lit dans la chambre de ma petite amie à l’université, j’ai commencé à lire « Chanson de moi-même » de Feuilles d’herbe à voix haute et, à la grande annoyance de ma petite amie, je n’ai pas pu m’en empêcher. Ce genre de lecture compulsive ne m’était jamais arrivé auparavant et ne se reproduira plus jamais.

C’était vraiment aussi proche d’une expérience religieuse que j’ai pu avoir sans l’usage de psychédéliques, et je ne pense pas avoir jamais complètement rompu le charme de ce moment. Un des contemporains plus exubérants de Whitman a appelé Feuilles d’herbe « la Bible de l’Amérique », et cela me semble tout à fait juste — c’est moins une collection de poèmes et bien plus un texte religieux, une manière de modéliser la personnalité et de donner pleine portée à sa créativité et à sa vie intérieure.

Plus que je ne suis vraiment à l’aise de l’admettre, j’ai essayé de me façonner dans la direction suggérée par Whitman. Pour moi, cela signifie, avant tout, quelques choses. Cela signifie traiter le soi comme infini : « Je suis grand, je contiens des multitudes. » Cela signifie considérer la frontière entre soi et d’autres consciences comme perméable : une partie du frisson de Feuilles d’herbe est la manière fantaisiste dont Whitman glisse dans la conscience de John Paul Jones, Davy Crockett, n’importe qui en fait. Et cela signifie un sens durable et non négociable d’égalité et de respect envers toute création : « que exprimes-tu dans tes yeux, » écrit Whitman des bœufs, « il me semble que c’est plus que tout ce que j’ai lu dans ma vie. »