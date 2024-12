L’économie parallèle promet qu’aucun MAGA ne sera laissé pour compte, même ceux vivant d’un chèque de paie à l’autre. Après des années de ressentiment bouillonnant, le consommateur le plus modeste des médias sait que YouTube est out, Rumble in ; Starbucks out, Black Rifle coffee in ; au lieu de Charmin, papier toilette Hillary Clinton ; au lieu d’AT&T, Patriot Mobile — le réseau sans fil chrétien conservateur. Au lieu de Huggies, couches Everylife. Et quand il s’agit d’acheter une maison, le criminel condamné Général Mike Flynn a aidé à fonder MAGA Realty, où chaque client se voit promettre un mât de drapeau de 25 pieds gratuit et un AR-15. Mais peut-être rien n’illustre mieux les divisions de l’Amérique que l’assaisonnement tout usage Trump MAGA de PublicSquare, un mélange d’ail, d’oignon, de maltodextrine, de dioxyde de silicium, “et d’autres épices secrètes”. Sans aucun doute, l’Amérique gagnera la guerre contre la culture woke grâce à un bon assaisonnement.

DEI, ESG, EIG, ou maltodextrine MAGA — au bout du compte, le capitalisme et la politique sont des choses différentes, et ceux qui essaient de les fusionner sont condamnés à échouer. L’application de médias sociaux de droite Rumble a manqué les attentes de Wall Street. Old Glory Bank, maintenant âgé de quatre ans, attend toujours l’afflux de nouveaux comptes. Au cours des neuf premiers mois de cette année, PublicSquare a perdu 37 millions de dollars. À l’approche de la saison des fêtes, il semble que ce ne soit pas la pensée qui compte. C’est l’argent. Alors, levons un verre pour Noël, tout le monde, que ce soit un Coke woke ou un Trumptini.