L’idolâtrie est probablement le crime de pensée numéro un dans les Écritures hébraïques. Dieu seul est digne d’adoration, et conférer un statut divin à quoi que ce soit de moins que Dieu Tout-Puissant est un délit capital. « Ne leur montrez aucune pitié ni compassion et ne les protégez pas. Mais vous les tuerez sûrement ; votre propre main sera la première contre eux pour les exécuter. Lapidez-les à mort », comme le dit le livre du Deutéronome. Le judaïsme et l’islam partagent une profonde hostilité envers toute représentation du divin ; pour eux, le vrai Dieu est irréprésentable. Le deuxième commandement interdit la représentation de Dieu, et l’art représentatif est profondément suspect. Ainsi, à bien des égards, Rothko est l’artiste juif archétypal. Et l’islam concentre une grande partie de son énergie esthétique visuelle dans la calligraphie. À l’extrémité de cette échelle se trouvent les combattants de l’État islamique faisant exploser des statues à Palmyre.

Si vous demandez aux enfants de l’école du dimanche de dessiner une image de Dieu, vous obtenez souvent deux sortes d’images. La première est un gribouillis nuageux, généralement assez abstrait et amorphe. Cela pourrait être du feu ou une représentation du vent. C’est Dieu l’inconnaissable. La deuxième sorte d’image est celle d’un visage bienveillant, principalement un homme avec une barbe. Parfois un bébé. Les gens se sont tués les uns les autres à cause de cette différence, et continuent de le faire jusqu’à ce jour. C’est une différence qui touche au cœur théologique de la raison pour laquelle les chrétiens en Syrie sont si nerveux face au retour de l’islamisme. C’est une histoire de Noël mise en scène contre la violence des événements mondiaux.

La petite ville d’Al-Suqaylabiyah a longtemps été un indicateur des relations entre chrétiens et musulmans en Syrie. Et il y a deux jours, des militants masqués ont arrosé le sapin de Noël de la ville syrienne du nord avec de l’essence et l’ont mis à feu. Le message est clair : chrétiens, méfiez-vous. Maintenant, des chrétiens de toute la Syrie regardent nerveusement ce qui se passe ensuite à Al-Suqaylabiyah ; entre autres choses, des lieux comme celui-ci se trouvent en première ligne entre deux conceptions très différentes de Dieu.

Mais le christianisme fonctionne d’une manière complètement différente, et à cause de Noël. Pour l’idée folle que Dieu naît dans le monde en tant qu’enfant, et grandit pour devenir un homme, introduit la pensée que le Tout-Puissant a un visage. Qu’Il a un certain aspect. Et tout à coup, il semble qu’une permission ait été donnée pour que cet aspect soit reproduit. Comme le dit l’Épître aux Colossiens, « Christ est l’image du Dieu invisible ». Et avec cette idée, tout change, surtout pour les artistes.

Le théologien arabe Saint Jean de Damas a fait le plus pour défendre l’utilisation des images pour le christianisme orthodoxe. Saint Jean était un chrétien arabe, né en 675, dans une ville qui, seulement 40 ans auparavant, était tombée aux mains de l’armée musulmane. C’est ici qu’il a défendu l’utilisation des icônes, en centrant son argument sur l’incarnation, la venue de Dieu dans le monde sous forme de chair. « Et la parole est devenue chair et a habité parmi nous », dit-il dans la lecture de Noël familière. Soudain, il y a quelque chose de spécifique que vous pouvez dessiner. En fait, toute la tradition de l’art occidental, avec ses représentations de la naissance du Christ et de la Croix, doit son existence à un petit moine syrien écrivant au septième siècle. Bien avant l’islam, la Syrie était le lieu de la conversion et du baptême de Saint Paul, l’un des grands berceaux de l’Église. Et bien que les chrétiens aient quitté la Syrie par vagues depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, il y a encore une population chrétienne significative là-bas.

Au centre de Damas, le long de la rue droite, où Saint Paul s’est reposé après sa conversion traumatique, un certain nombre d’églises se regroupent pour des raisons de sécurité. Elles débordent toutes d’icônes et d’images, scintillant d’or. Ce sont des marqueurs d’identité pour les chrétiens orthodoxes. Bien plus que de simples décorations, les icônes parlent de la venue de Dieu dans le monde. Pas très différent de l’Eucharistie pour les catholiques, elles sont sacramentelles et représentent ce que signifie être un chrétien orthodoxe. Mais pour l’islam, ces images sont une insulte. Et pour les musulmans radicaux de l’État islamique, une abomination absolue.