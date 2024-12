« La mort de l’intimité » s’inscrit dans une série d’articles sur UnHerd, apparemment écrits pour dénoncer l’état de crise de notre paysage érotique actuel (ou plutôt anti-érotique), par exemple : « La pornographie vous détruira » (Sarah Ditum), « Comment sauver le sexe » (Blake Smith), et la conversation respectueuse entre Aella (avocate d’OnlyFans et star de Substack) et Louise Perry, auteur de Le cas contre la révolution sexuelle. Dans ce contexte, l’étouffement sexuel semble être un autre aspect de la direction déshumanisante, influencée par la pornographie, dans laquelle nous nous dirigeons, et/ou une réaction de rebond dangereuse à une obsession névrotique pour la sécurité sexuelle et l’excès féministe. En effet, il m’est facile de le voir de cette façon.

Je ne me souviens pas quand j’ai d’abord pris conscience de la folie de l’étouffement : j’approche des 70 ans, je suis à peine en ligne et je ne fais généralement pas beaucoup attention aux affaires sexuelles des autres. Mais je me rappelle vaguement qu’il y a peut-être cinq ans, j’ai vu un essai en ligne sur les sites de rencontre qui mentionnait la prévalence de l’acte ; l’essai citait un gars diffusant avec assurance à l’univers féminin la question rhétorique : « Si tu n’aimes pas être étouffée, es-tu vraiment en vie ? »

J’ai grandi dans les années 70, une époque de grande permissivité qui a glissé vers une permissivité encore plus grande dans les années 80. C’était une époque très dominée par les hommes, mais de manière ludique, dans mes cercles en tout cas ; le féminisme pouvait aussi être assez ludique. Presque tout ce que vous pouviez imaginer était acceptable. Le BDSM, en particulier, est sorti pour faire la fête en grande tenue, et toutes les saveurs de la queerité — y compris la transidentité — étaient célébrées au moins dans certaines communautés ; le mot polyamorie n’était pas utilisé, mais les gens le vivaient, bien que plus discrètement. Bien sûr, beaucoup de cela dépendait de l’endroit où vous viviez et avec qui vous passiez du temps ; c’était formidable d’être jeune et queer à San Francisco ou à New York, mais pas tant que ça dans une petite ville du Texas ou du Michigan. J’ai l’impression que c’est toujours le cas.

Durant cette période, j’avais de nombreux amis et connaissances qui parlaient franchement de leurs préférences et expériences et pendant tout ce temps, je ne me souviens que d’une amie mentionnant l’étouffement une fois : d’un ton léger et amusé, elle a remarqué : « Alors George m’a un peu étranglée hier soir. » (Étrangement, je ne me souviens de rien d’autre de la conversation, juste de la qualité factuelle de sa déclaration.) Bien sûr, juste parce que je n’en ai pas entendu parler ne signifie pas que cela ne s’est pas produit ; il devait y avoir des couples qui jouaient avec l’étouffement sous le titre général de kink. Et il y avait des histoires médiatiques occasionnelles sur la « strangubation » — c’est-à-dire la masturbation combinée à l’auto-étouffement, quelque chose que les jeunes hommes semblaient faire seuls, et qui ne faisait la une que lorsque cela tournait mal de manière fatale. Donc : pas exactement un passe-temps populaire.

Et maintenant… c’est le cas ? L’essai de Rosenfield mentionné ci-dessus n’était pas, malgré la mention provocante, sur l’étouffement mais plutôt sur la datification et la marchandisation du sexe. Pour illustrer ses points, elle a présenté un tableau créé par l’Aella (également mentionnée ci-dessus) : ce document présentait « chaque rencontre sexuelle » qu’Aella avait vécue avec une myriade de détails sur ces rencontres. J’ai jeté un œil et je me suis retrouvé plus intéressé par un autre des graphiques d’Aella : un guide sexuel prétendant aider les hommes frustrés à réussir sexuellement grâce à une « théorie basée sur les données de la vaginologie ». Cela signifiait, en gros, un organigramme révélant ce qu’un échantillon de 600 femmes aiment et n’aiment pas en termes de positions, d’attitudes et d’actes. Ou, comme l’a dit Aella : « A) combien elles aiment la chose et B) combien elles ont rencontré des hommes faisant la chose. »