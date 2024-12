À la maison : désordre dans les rues et montée de la consommation de drogues. À l’étranger : un retrait honteux et humiliant d’un avant-poste asiatique de l’empire. En politique : un démagogue conservateur, soutenu par la majorité silencieuse, écarte un homme de paille libéral inefficace. En culture : des combats autour de l’avortement, des femmes et de la musique, évoquant tous un sentiment que la République est condamnée. Parle-t-on de marijuana et de Saïgon, de l’ascension de Richard Nixon, ou de fentanyl, de Kaboul et du retour de Donald Trump ? Je pourrais décrire l’un ou l’autre, car 1968 et 2024 semblent toutes deux être des années chaotiques dans l’histoire américaine. Ce ne sont pas les seules similitudes entre le passé et le présent. Tout comme dans les années 1960, les libéraux d’aujourd’hui sont confrontés à une question urgente : que faire maintenant ?

La réponse, je pense, se résume à un seul livre. Écrit par Ben Wattenberg et Richard M. Scammon en 1970, The Real Majority: An Extraordinary Examination of the American Electorate a tracé le centre politique dans la nouvelle ère nixonienne. Plus d’un demi-siècle plus tard, il offre encore des perspectives profondes pour naviguer dans une société en mutation, même s’il assaisonne habilement ses analyses électorales avec un langage clair et évocateur. Surtout avec Donald Trump comme nouveau Léviathan américain. De plus, The Real Majority offre une autre vérité durable : si les libéraux échouent à occuper le cœur de la politique américaine, des conservateurs rusés se précipiteront pour y arriver les premiers.

Après leur défaite aux élections de 1968, les démocrates ont réfléchi à l’avenir. Les insurgés les plus bruyants étaient les soi-disant libéraux de la Nouvelle Politique, des activistes progressistes cherchant à pousser leur parti vers la gauche. Cela signifiait remplacer la coalition du New Deal, soutenue par les électeurs de la classe moyenne, par la soi-disant coalition McGovern : un mélange exaltant d’électeurs jeunes, d’Afro-Américains, de pauvres et de la classe moyenne éduquée. Les activistes croyaient que ce groupe constituait une majorité capable de pousser le pays dans une direction plus progressiste.