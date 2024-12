Noël proprement dit ne serait pas célébré à nouveau pendant plus de 200 ans, lorsque l’Empereur Meiji abandonna des siècles d’isolement et réembrassa la culture occidentale. Avec l’interdiction du christianisme entièrement levée en 1873, des écrivains japonais comme Inazo Nitobe se convertirent au christianisme, reçurent une éducation occidentale et aidèrent à façonner la société japonaise moderne. Comme les daimyo d’autrefois, il s’agissait souvent d’un mouvement de classe supérieure. En 1933, un Japonais sur 2 000 employés de bureau avait embrassé le Christ, contre un sur 55 000 agriculteurs. En même temps, le nombre d’étrangers entrant au Japon a augmenté rapidement. Les diplomates et leurs familles, à des océans de chez eux, célébraient Noël dans leurs ambassades.

Cette étrangeté aide à expliquer la propagation du christianisme parmi l’élite japonaise, avec des avocats et des médecins désireux de mettre en avant leurs références occidentales et de se distinguer de leurs pairs plus modestes. On pourrait dire quelque chose de similaire sur la propagation de Noël en tant que célébration laïque. Il est révélateur que les festivités soient devenues populaires autour du tournant du siècle, et avec l’arrivée des multinationales occidentales : Coca-Cola a commencé à vendre ses produits au Japon en 1919, la société étant célèbre pour tout ce qui concerne le Père Noël. Dans les années trente, des images de Noël pouvaient être trouvées dans les manuels scolaires, les magazines, les magasins, les restaurants et les cafés à travers le pays.

En fin de compte, cependant, ce serait l’occupation américaine d’après-guerre qui ancrerait définitivement Noël dans la culture japonaise. Il n’est pas surprenant que la tradition de Noël la plus célèbre du Japon implique des familles se régalant de poulet frit du Kentucky. Tout comme Coca-Cola et le Père Noël, KFC Japon a fait de Noël une partie emblématique de sa marque à la fin de chaque année. Takeshi Okawara, le directeur du premier restaurant KFC à ouvrir au Japon, aurait entendu des étrangers parler de leur nostalgie pour la dinde et s’est demandé si son poulet pourrait faire l’affaire. Cela a fonctionné : KFC Japon vend désormais des seaux en édition limitée chaque Noël. Un peu au-dessus de l’ordinaire, les options incluent des cuisses de poulet barbecue et des gâteaux au chocolat, même si les clients doivent réserver des tables.

Les Japonais absorbaient, ou du moins déformaient, d’autres coutumes festives occidentales — un écho de Dainichi et une marque de leur habileté à façonner les influences étrangères selon leurs goûts. Un bon exemple est la façon dont de nombreux Japonais considèrent désormais la veille de Noël comme le moment le plus romantique de l’année, rivalisant même avec la Saint-Valentin. Il n’est pas tout à fait clair quand cette tradition a commencé. Dès les années trente, des articles de magazines présentaient des histoires de jeunes Japonais lors de rendez-vous romantiques festifs. Très probablement, les entreprises voulaient tirer pleinement parti des revenus des consommateurs avant de fermer pour le Nouvel An. Quoi qu’il en soit, les couples planifient désormais des dîners somptueux des semaines à l’avance : attendez-vous à ce que les restaurants et hôtels les plus chics soient complets jusqu’à la fin décembre.

Non moins frappant, le Japon a désormais une gamme de traditions de Noël totalement nouvelles, mêlant Est et Ouest. « Joyeux Noël, M. Lawrence » — composé par Ryuichi Sakamoto pour un film du même nom avec David Bowie — est un favori universel. Les vacances figurent également régulièrement dans les intrigues de manga et d’anime. Réalisé par Satoshi Kon, Tokyo Godfathers est peut-être l’exemple le plus célèbre. Ce film d’animation visuellement époustouflant se déroule pendant Noël et se concentre sur la communauté sans-abri du pays : une perspective rarement vue dans l’animation japonaise. Il existe même des jeux vidéo japonais sur le thème de Noël. Publié en 1996, Nights into Dreams permet aux joueurs d’explorer un monde de rêve vivant. La version standard était déjà magnifique, mais l’édition de Noël ajoute des paysages d’hiver et une reprise de « Jingle Bells » en musique de fond.

Bien que la plupart des Japonais ne soient pas chrétiens, en résumé, l’esprit de Noël est désormais une caractéristique permanente ici. Mais qu’en est-il de cette petite minorité qui se convertit réellement ? À certains égards, les fidèles de Tokyo sont similaires à leurs homologues de Paris ou de Berlin. Les églises tiennent des messes de Noël chaque décembre, souvent avec des hymnes en japonais. En signe des attitudes détendues du pays envers la foi, les non-chrétiens rejoignent régulièrement leurs amis religieux pour célébrer.