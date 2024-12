On dit que les Londoniens ne sont jamais à plus de six pieds d’un rat ; c’est la même chose avec les blondes d’Hollywood et les téléobjectifs. Et comme les rats, les paparazzis ne disent pas aux blondes qu’ils sont là. Ainsi, lorsque Sydney Sweeney a été photographiée la semaine dernière sur son transat, elle avait l’air bien, différente de son apparence sur le tapis rouge — bien sûr qu’elle l’était. Ses cheveux étaient tirés en un chignon, son visage n’était pas troublé par l’armée habituelle de maquilleurs, et de légères rides rouges — celles d’une femme qui avait été joyeusement affalée au soleil pendant quelques heures — s’étaient formées autour de sa taille.

Internet était désemparé — sinon sans voix. Comment se fait-il que la réponse de cette décennie à la blonde fatale éternelle ait l’air si ordinaire ? « Trop pâle et elle doit perdre quelques kilos autour de la taille », renifla l’un. « Une fille yankee moyenne et enrobée. » « On dirait qu’elle pourrait lutter contre un ours. »

X, le foyer des nuances, n’a pas réussi à être original. Et le volume de critiques crachotées sur son physique par des hommes personnellement offensés laisserait l’observateur occasionnel avec l’impression distincte que nous avons oublié à quoi ressemblent les femmes. Mais, ces dernières années, il y a eu un changement dans la façon dont les jeunes hommes parlent des femmes : un nouveau lexique, directement tiré de PornHub, a émergé et s’est installé grotesquement dans le langage des Gen Z. Les femmes sont des « gobbleurs de glizzy » avec des « derrières de camion poubelle » (je suis vraiment désolé) ; la transmutation de l’expression « rawdog » de la pornographie au langage courant témoigne d’un glissement culturel macabre. Pendant ce temps, les jeunes hommes ont moins de rapports sexuels réels, et donc leur expérience des corps féminins est de plus en plus limitée aux sites pornographiques, aux moues filtrées sur les réseaux sociaux et aux profils de rencontres hautement soignés. Pas étonnant que le vrai corps de Sweeney ait été un choc.