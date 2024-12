Maintenant enfermés dans une rivalité dangereuse sur l’Ukraine, les États-Unis et la Russie avaient, au cours de la dernière décennie, trouvé un modus vivendi sur la Syrie. L’hypothèse était que l’intervention russe avait plus ou moins gagné la guerre pour Assad, avec seulement les détails d’une paix durable finale à régler. En effet, l’intervention de Moscou en 2015 était elle-même une réponse à une offensive soudaine menée par des jihadistes — dirigée par les mêmes acteurs sortant de leur confinement à Idlib, avec ce qui est maintenant HTS, alors la franchise syrienne d’al-Qaïda, Jabhat al-Nusra. La rhétorique mise à part, l’intervention russe est venue comme une opportunité bienvenue pour Washington de se laver les mains de la révolution syrienne longtemps déraillée, se concentrant plutôt sur la campagne pour démanteler l’État islamique, la conséquence la plus dramatique et inattendue de la guerre, utilisant les Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes comme son proxy le plus fiable et le moins problématique.

Le groupe jihadiste syrien Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a surpris le monde et probablement lui-même avec sa conquête presque sans entrave d’Alep ce week-end, conquérant en quelques heures un territoire qui avait été âprement disputé pendant de nombreuses années. Et comme un ancien bactérien libéré de la fonte du permafrost, le dégel soudain du conflit supposé gelé de la Syrie a libéré d’anciens souches nocives de discours géopolitiques dans un monde très différent. L’une des choses qui rendaient la guerre syrienne, à son apogée, si difficile à comprendre pour les observateurs occasionnels était qu’elle était une série d’alliances et de trahisons amoral et pragmatiques en rapide évolution. Pourtant, ces dynamiques complexes étaient filtrées pour les observateurs externes à travers une guerre internet moralisatrice, visant à mobiliser l’intervention étrangère : les résultats ont été désastreux pour le peuple syrien, de tous côtés.

Cette fois-ci, les États-Unis, qui en 2015 étaient encore officiellement engagés dans le renversement d’Assad, mais en pratique se concentraient sur l’armement des rebelles syriens suffisamment pour le forcer à la table des négociations, sont heureux de prendre du recul. Le communiqué du Département d’État soulignant que Washington n’a pas son mot à dire dans cette affaire, que HTS figure toujours sur la liste des groupes terroristes proscrits par l’Amérique, et que la cause ultime des combats renouvelés est le refus intransigeant d’Assad de parvenir à un règlement de paix durable, est un chef-d’œuvre du genre. Les États-Unis sont, en 2024, physiquement présents mais pour la plupart véritablement non impliqués dans un conflit dans lequel une défaite stratégique aux mains de la Russie semblait être le résultat le plus stable et gérable. En exhortant de manière distante toutes les parties à respecter les droits de l’homme et à parvenir à un règlement de paix rapide et durable, comme le fait la déclaration américaine, est probablement l’attitude américaine optimale face à la crise actuelle.

Pour les puissances européennes, dont l’attitude ambivalente envers la révolution syrienne elle-même a rapidement été éclipsée par la crise des réfugiés qui a bouleversé la politique du continent, le seul intérêt stratégique actuel en Syrie est d’empêcher une reprise du même tsunami démographique. La normalisation diplomatique européenne avec Assad, dans le but de ramener autant de réfugiés syriens que possible, est, nous devons le supposer, maintenant en attente. Une normalisation pragmatique avec HTS elle-même, avec la même motivation, n’est pas à exclure. La peur européenne prépondérante sera que toute tentative de campagne de Damas pour reconquérir son territoire nouvellement perdu signifie une reprise de la dévastatrice campagne aérienne des années 2010, soutenue par la Russie avec toutes les innovations supplémentaires dans l’art de tuer apprises en Ukraine. De même, toute persécution par HTS des minorités ethniques et religieuses maintenant sous son règne provoquera son propre nouveau flux de réfugiés. Quel que soit le scénario, si ces déracinés se dirigent vers les côtes de l’Europe, cela représenterait un nouveau coup dur pour l’ordre libéral vacillant de l’Europe. Qui gouverne la Syrie, et comment, est maintenant bien moins une préoccupation pour les dirigeants européens que qui gouvernera l’Europe, et comment.

Au lieu de cela, ce sont les acteurs régionaux, et la Russie, qui détermineront l’issue de la soudaine reflorescence de la guerre. Au cours des années 2010, les États arabes ont dramatiquement prolongé et aggravé la guerre syrienne par leur soutien à des groupes rebelles rivaux pour leurs propres intérêts étroits. Le Qatar et le Koweït ont financé des groupes jihadistes si généreusement que des rebelles plus ou moins laïques ont adopté une rhétorique et une esthétique de plus en plus fondamentalistes pour se procurer des armes et de l’influence. L’Arabie saoudite, contrairement à la perception que de nombreux observateurs occidentaux avaient, favorisait divers potentiels chefs laïques parmi la direction rebelle, dans le cadre de sa peur générale de la militance jihadiste chez elle ; la Jordanie soutenait à contrecœur des groupes rebelles largement laïques pour éloigner la guerre de ses frontières autant que possible et satisfaire les caprices géopolitiques de son patron américain.