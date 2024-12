Le drame entre dans son troisième et dernier acte. L’insistance du médecin sur un honoraire est un présage sinistre. Sort Beelzebub pour passer parmi le public et leur demander quelques pièces : « Tout en argent et pas de laiton. » L’argent ne sera pas beaucoup, et ira vers un bal de mummers dans la nouvelle année, ou peut-être à une œuvre de charité. Pourtant, il est délicat de demander. Il y a un génie subtil dans l’apparition du Diable. Le reste de la compagnie n’a pas besoin de risquer l’embarras en demandant de l’argent. Qui de mieux que le Roi de l’Enfer pour mendier ? Les gens ne le détestent-ils pas déjà ? Et ne s’attendraient-ils pas à une telle vulgarité de la part de l’un de ses semblables ? « De l’argent je veux et de l’argent je désire, si vous ne me donnez pas d’argent, je vous balayerai tous vers la tombe. »

Voilà comment pourrait se dérouler une soirée avec les mummers. Nous savons si peu de choses sur l’histoire de ces nuits. Le mumming de Noël est probablement venu de Grande-Bretagne, bien qu’il y ait beaucoup de débats sur la date. Nous savons qu’une certaine forme de la tradition avait atteint l’Irlande à la fin du XVIIe siècle — une pièce de mummers a été vue à Cork en 1685 — et qu’elle a pris une emprise particulière dans le comté de Wexford, le comté de Dublin et le Nord. Les mummers ont rejoint une culture plus large de visiteurs costumés en Irlande, comme les strawboys aux mariages et les wren boys au Nouvel An.

Même le mot « mummer » est un mystère. Des origines ont été suggérées en anglais moyen, en allemand, en latin et en grec pontique. Cela signifiait-il « performer silencieusement » ou « masquer » ou quelque chose de complètement différent ? Les chercheurs ne cessent de se contredire depuis des années.

Les pièces sont toutes différentes aussi. Au début des années 1900, le professeur d’Oxford R.J.E. Tiddy a collecté 32 exemples d’Angleterre, et un de Belfast, publiés plus tard dans son livre posthume La pièce des mummers. Bien qu’elles suivent toutes une structure de base — un combat, une guérison miraculeuse, une demande d’argent — les noms et le nombre de personnages varient largement, tout comme leurs répliques. Ces pièces étaient gravées dans l’esprit et lues à voix haute. Elles changeaient d’un village à l’autre et de génération en génération. Tiddy en a capturé quelques-unes avant que deux guerres mondiales et la télévision ne les transforment en curiosités d’antiquaire. « J’ai obtenu une pièce de mummers absolument du premier coup », a-t-il écrit en 1915. « J’ai croisé un cher vieux berger juste au moment où j’entrais dans le village, et après une minute sur le temps, j’ai découvert qu’il avait joué dans une pièce et s’en souvenait. »

Il est étrange de lire le livre de Tiddy. Les pièces semblent fausses sur la page. Elles n’étaient jamais destinées à être transcrites. Libres et mercuriales dans la vie, elles se figent à l’impression. Sans aucun doute, elles ont été écrites par certains interprètes à un moment ou à un autre, mais seulement de la manière dont nous pourrions écrire « lait, viande hachée, pommes » avant de visiter les magasins. Une aide à la mémoire, rien de plus. Pas un texte à garder sur une étagère. Quoi qu’il en soit, les pièces ont changé au fil du temps et des lieux, après tout, des vers rimés et des récits étroitement ajustés étaient là pour aider les mummers. Chaque drame, dépassant rarement trois ou quatre pages imprimées, a une force vive qui encourage le souvenir.

Tiddy est mort sur le front occidental en 1916. Mais il avait beaucoup fait pour préserver des fragments d’une tradition anglaise qui remontait, par à-coups, au Moyen Âge. Les chercheurs travaillant en Irlande ont eu un peu plus de facilité. En 1972, l’anthropologue américain Henry Glassie a parlé à des personnes qui avaient vu les pièces ou y avaient joué. Il a parcouru un coin du comté de Fermanagh et a écouté des histoires, sur les accueils et les refus, sur les costumes à rubans et les longs trajets entre les maisons dans la campagne noire : « Vous veniez par ce chemin et vous enfonciez jusqu’aux genoux. C’était vraiment de la boue jusqu’à la taille. Et vous deviez continuer à avancer. »