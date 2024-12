La différence est que maintenant, elle est alarmante mince. Pour que cela soit abordé publiquement, ce n’est sans doute pas facile pour Grande. « C’est un couteau quand ils dissèquent votre corps en première page, » chante-t-elle sur Sympathy is Like a Knife avec Charli XCX, et il n’y a pas de moyen d’avoir cette conversation qui ne soit pas douloureuse pour la personne dont on parle. Mais ne pas l’aborder serait pervers, et le devoir de soin ici n’est pas seulement envers les sentiments de Grande. Il est aussi envers les jeunes femmes et filles (beaucoup d’entre elles pré-adolescentes) pour qui Grande représente un idéal d’âge adulte.

Les troubles alimentaires sont socialement contagieux et compétitifs. Grande insiste sur le fait que son physique actuel est sain, mais elle n’a pas l’air en bonne santé, et quiconque tentant de reproduire sa maigreur est peu susceptible de finir en bonne santé. Cela doit être reconnu — non pas comme un jugement sur Grande, et non avec des commentaires provocateurs sur les sandwiches, mais comme un fait. Faire semblant du contraire crée une situation où les jeunes femmes et les filles peuvent s’auto-affamer et personne n’est capable de reconnaître que cela se produit. Cela ne peut pas être le bon résultat.

Parler des corps est une affaire précaire. Grande a raison de dire que nous devrions être « plus doux ». Les corps méritent des soins, et il n’y a pas de soin dans le jugement provocateur de l’engagement des usines à clics. Il n’y a également pas de soin dans la fausse croyance que le corps de Grande n’affecte personne d’autre qu’elle. Et même si cela était vrai — la seule réponse acceptable à voir une jeune femme s’éteindre serait-elle de réprimander quiconque remarque que cela se produit ? Parlons du corps d’Ariana Grande. Doucement. Espérons qu’elle va bien.