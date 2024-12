Sexe et caractère n’est pas seulement une série de spéculations de salon ; Weininger s’est également aventuré sur le terrain, pour ainsi dire. Une partie du livre est consacrée aux « lois de l’attraction » régissant les relations sexuelles. Weininger croyait avoir découvert la loi fondamentale, pour laquelle « presque chaque couple que l’on croise dans la rue fournit une nouvelle preuve ». La loi dicte que chacun cherche son complément sexuel. Si un individu est trois quarts masculin et un quart féminin, il sera le plus attiré par celui qui est un quart masculin et trois quarts féminin. Weininger a prouvé cette loi en montrant des photos de femmes à ses amis masculins et en devinant qui ils trouveraient le plus attirant (il se vante de son score parfait). Cette loi, ajouta-t-il, offrait un « remède » évident à l’homosexualité : « les invertis sexuels doivent être amenés vers des invertis sexuels, des homosexuels aux Sapphistes, chacun dans leurs grades. » Autrement dit, les hommes gays les plus efféminés (qui sont, selon Weininger, essentiellement des femmes) devraient être associés aux lesbiennes les plus masculines (essentiellement des hommes) — et ainsi constituer un couple hétérosexuel, selon les définitions de chacun. « La connaissance d’une telle solution, » espérait-il, « devrait conduire à l’abrogation des lois ridicules d’Angleterre, d’Allemagne et d’Autriche dirigées contre l’homosexualité. »

La véritable salvation, cependant, ne pouvait être atteinte que dans le célibat. La réponse de Weininger à la « question de la femme » est que « l’homme doit se libérer du sexe ». Son misogynie n’est donc pas celle qui appelle à la soumission des femmes, mais plutôt à leur obsolescence totale : il est beaucoup plus proche de Nick Fuentes, qui prêche que « avoir des relations sexuelles avec des femmes est gay », que d’Andrew Tate. L’objection ordinaire au célibat universel — que les êtres humains s’éteindraient — ne fait pas le poids face à l’intensité féroce de Weininger. Une telle objection est impie, puisqu’elle nie la vie éternelle après la mort pour ceux qui la méritent, et lâche aussi ; il est cinglant à propos de Saint Augustin pour avoir esquivé la conclusion logique de ses prémisses.

Comme cela peut le suggérer, Weininger avait, l’année précédant sa mort, échangé le judaïsme contre un christianisme idiosyncratique. Son mélange de misogynie et d’antisémitisme caractérisait le judaïsme comme « saturé de féminité ». Les traits juifs, à son avis, étaient des traits féminins : les Juifs étaient des « entremetteurs habituels », « dépourvus d’humour mais accros à la moquerie ». Les Juifs étaient, selon l’esprit étrange de Weininger, tous essentiellement des femmes. Bien que le sionisme ait « rassemblé certaines des qualités les plus nobles des Juifs », et semblait représenter le judaïsme à son expression la plus affirmée, ambitieuse, masculine, il était voué à l’échec par le fait fondamental de l’efféminement juif. Les Juifs devraient, selon le conseil de Weininger, se convertir au christianisme ; mais échapper complètement à son judaïsme était une tâche difficile, et un seul homme y était jamais parvenu. Le Christ est né juif pour une raison, selon Weininger ; « c’est sa victoire sur le judaïsme qui l’a rendu plus grand que Bouddha ou Confucius… Peut-être était-il, et restera, le seul Juif à avoir conquis le judaïsme. »

Weininger n’était pas le Christ, alors il a pris le seul autre chemin qui s’offrait à lui. Eckart avait probablement raison de spéculer que Weininger s’est suicidé en tant que Juif se haïssant lui-même. Il y a une certaine logique dans les absurdités de Sexe et caractère, et Weininger les poursuit obstinément jusqu’à leurs conclusions, même au point de la mort. Les arguments du livre — et il ne fait aucun doute que Weininger y croyait intensément — lui laissent peu d’alternatives. Il peut y avoir une certaine cohérence dans la folie.

Sexe et caractère était un produit particulièrement fiévreux des angoisses concernant une « crise de la masculinité » et une « féminisation de la société » dont nous entendons encore beaucoup parler, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la manosphère. Aussi excentriques et souvent carrément odieux que soient certains de ses idées, elles ont laissé plus qu’une trace. Il serait difficile de nommer une figure du début du XXe siècle qui n’ait pas été influencée par lui : Freud a lu et critiqué le premier brouillon de Sexe et caractère, et James Joyce s’en est inspiré en créant Leopold Bloom. Sexe et caractère est, de plus, peut-être l’exposition la plus complète jamais écrite des pathologies du Juif se haïssant lui-même. Il n’est donc pas surprenant que Weininger soit souvent considéré comme l’incarnation parfaite et parodique des tensions et des traumatismes de Vienne à son époque — d’une société qui est entrée dans le nouveau siècle avec son identité confuse et sa confiance perdue.

Pour tout ce que Wittgenstein a mûri en dehors de son fandom pour Weininger, il n’a jamais réussi à se défaire de sa fascination. Il n’était pas nécessaire, ni même possible, d’être d’accord avec Weininger, expliqua-t-il à Moore, « mais la grandeur réside dans ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord ». S’il fallait ajouter un énorme signe de négation à tout le livre, dit-il, on pourrait atteindre une vérité importante. Maintenant, je ne suis pas convaincu de cela non plus : Sexe et caractère serait probablement aussi déroutant avec un signe de négation qu’en sans. Mais cela vaut la peine d’être lu en tant que document historique, en raison de la manière dont il capture si bien les névroses de l’époque à laquelle il a été écrit. Et cela vaut la peine d’être lu pour la raison que tous les livres les plus étranges du monde des époques passées valent la peine d’être lus — pour faire une grimace face à l’inconfort et à l’étrangeté dont Wittgenstein a averti Moore, puis être frappé par ces coups de familiarité occasionnels.