L’assassinat d’une figure éminente en Amérique finit toujours par être une énigme de l’ordre de celle que le Sphinx pose à Œdipe : « Quelle créature marche sur quatre pattes le matin, deux l’après-midi et trois le soir ? » La tentative nationale de comprendre les motivations de l’assassin devient instantanément une tentative de comprendre l’Amérique elle-même. Dans un pays dont la promesse originelle était celle de la « ville brillante sur une colline », la recherche de sens plonge invariablement vers les recoins les plus sombres de la nation. Quel est le sens américain de cette créature américaine que vous trouverez, pour reprendre les mots de Saul Bellow, « allongée pour copuler et se levant pour tuer » ?

L’arrestation de Luigi Mangione, 26 ans, dans un McDonald’s en Pennsylvanie lundi, a offert la sensation troublante d’un meurtre américain s’adaptant au dernier moment américain, tout comme la musique ou la mode se mettent à jour à mesure que la société et la culture changent. Un peu plus d’un mois après que Donald Trump a stupéfié les libéraux en balayant la Maison Blanche et le Sénat, proclamant ainsi le triomphe des Américains « ordinaires » sur les « élites », voici ce rejeton d’une riche famille immobilière de Baltimore. Mangione est le produit, comme l’ont déclaré en gros titres à la fois le New York Times et le Wall Street Journal, d’une école de la « Ivy League », tout en ayant été le major de promotion d’une école préparatoire exclusive. Sa victime, Brian Thompson, PDG de UnitedHealthcare, était, quant à lui, un gars ordinaire, produit d’un lycée public — où il était également major de promotion, mais à l’indifférence des médias — et d’une université d’État. Selon votre perspective, l’avantage moral revient soit aux élites — Mangione a porté un coup pour l’homme ordinaire — soit aux « réguliers » — un père de famille apparemment décent a été abattu par la morale mal orientée d’une élite dérangée.

Le fait que Mangione ait été arrêté dans une ville ouvrière de Pennsylvanie, assis dans un McDonald’s, où il a été reconnu par un client et signalé à la police par un employé, semble être la matière d’une tragédie bien arrondie. Harris et Trump, si vous vous en souvenez, ont tous deux prétendu avoir travaillé chez McDonald’s, Harris de manière solennelle, Trump de manière ironique, afin de (absurdement) démontrer leurs références de classe ouvrière. Et voici un élite hors-la-loi accomplissant le travail de héros populaire, dénoncé par un régulier, comme pour rappeler aux élites — sans parler de la nouvelle élite vindicative des réguliers — la bonne vieille loi et la décence humaine.