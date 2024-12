Cela est assombri par des réglementations moins contraignantes, ce qui a sans surprise signifié plus de construction. Si vous conduisez dans l’une des grandes métropoles texanes, en particulier dans les banlieues, vous verrez de nouveaux bâtiments partout. Des lois de zonage permissives signifient que ce qui, jusqu’à récemment, étaient des chemins ruraux sont désormais encombrés de voitures et de fast-foods. La plupart du Texas est profondément suburbain, mais il y a aussi une vie vibrante dans les centres-villes. C’est particulièrement vrai à Austin, où une tour résidentielle de 82 étages, bientôt le plus haut bâtiment de l’État, rejoint une multitude de gratte-ciels près du célèbre district de divertissement de la Sixth Street. Les bars à whisky et les honky-tonks, offrant aux clients des boissons à prix raisonnable et de la musique forte, sont échoés par de nouveaux développements résidentiels : au cours de la dernière décennie, le Texas a construit trois fois plus de maisons que la Californie.

Cela a permis au Texas de maintenir des prix de l’immobilier bas, attirant de jeunes milléniaux fatigués de dilapider leurs salaires à West Hollywood, Crown Heights ou Tenderloin. Et si cet afflux a permis à Dallas de gagner 6 milliards de dollars de revenus bruts en provenance d’autres États l’année dernière — alors que New York a perdu 60 milliards de dollars — ce ne sont pas seulement des hipsters blancs qui quittent le paradis pour le Texas. L’État est particulièrement populaire parmi les Afro-Américains et les Latinos, ce qui n’est guère surprenant lorsque ces groupes s’en sortent beaucoup mieux au Texas qu’à Chicago ou à Boston.

Cela témoigne d’une autre force de l’expérience texane. Car si des impôts bas et des maisons bon marché attirent des talents, ils attirent également des emplois à pourvoir. Encore une fois, les statistiques ici sont claires. Au cours des cinq dernières années, la croissance de l’emploi au Texas a été trois fois plus rapide qu’en Californie et dix fois plus rapide qu’à New York. Loin d’être une satrapie de Wall Street, le Texas abrite désormais certaines des plus grandes entreprises du pays, d’Exxon à AT&T, de Tesla à Dell. Même Joe Rogan s’est installé ici, achetant une vaste villa à Austin pour 14 millions de dollars. Comme ces noms l’indiquent, le Texas est rapidement en train de gagner une réputation d’innovation culturelle et technologique. Houston abrite le plus grand complexe médical du monde, tandis que l’héritage de la NASA signifie que l’État fourmille également de startups de défense.

Au-delà des Afro-Américains fatigués de la neige et de la pauvreté yankees, cette aubaine attire également des étrangers. Considérons un endroit comme le comté de Fort Bend, les banlieues tentaculaires à l’ouest de Houston. D’un foyer infâme du Klan, la communauté est désormais un mélange facile de Noirs, d’Asiatiques et de Latinos. Les habitants se vantent même d’accueillir le troisième plus grand temple hindou d’Amérique, construit avec des briques expédiées d’Inde.

Ce n’est pas que la culture décontractée ici puisse être comprise uniquement par des chiffres. Contrairement à d’autres parties de l’Amérique, le Texas semble éviter les pires névroses raciales de notre époque. En partie, c’est simplement une question de prospérité : avec des Latinos texans beaucoup plus susceptibles de posséder une maison que leurs pairs à Los Angeles ou San Francisco, ils ont tendance à ne pas se voir comme des « personnes de couleur » victimisées. Les élites de l’État ont vite réalisé que les Américains d’origine mexicaine représentaient une circonscription vitale et gagnable. Alors que les républicains californiens ont aliéné les Latinos en soutenant la Proposition 18, interdisant aux migrants sans papiers d’accéder aux services publics, l’ancien conseiller de Bush, Karl Rove, me dit que le GOP texan adopte une position beaucoup plus douce. La stratégie porte ses fruits : les zones latinos, notamment la vallée du Rio Grande, sont devenues rouges pour la première fois en novembre.

En même temps, il y a des signes que le miracle texan pourrait se poursuivre : l’économie locale devrait bénéficier de la seconde présidence de Trump. Comment cela pourrait-il ne pas être le cas, lorsque « forer, bébé, forer » est un pilier clé de sa plateforme ? Pour leur part, d’autres figures du monde de Trump émettent des sons similaires. Chris White, le nouveau secrétaire à l’énergie, vient des champs pétrolifères du Texas occidental, ce qui fait de lui le candidat idéal pour exploiter des réserves qui pourraient encore représenter la moitié de la production du pays. Certes, le parcours de White fait de lui un cas à part : de nombreux dirigeants énergétiques de haut niveau s’intéressent davantage à apaiser les écologistes qu’à extraire le pétrole noir.