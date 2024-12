Les deux se sentent encore blessés par le résultat des élections législatives de juin. Le RN de Le Pen s’est senti volé par l’« alliance républicaine » de partis qui a été mise en place pour bloquer leur chemin vers le pouvoir. La LFI croyait avoir gagné l’élection et méritait de choisir son Premier ministre. Les deux ont également des griefs contre Macron : Le Pen a été battue par lui deux fois lors du second tour des élections présidentielles, et lors du premier de ces tours, il l’a humiliée publiquement à la télévision. La LFI a été radicalisée par lui et a dirigé une grande partie de sa colère contre la manière autoritaire dont Macron a gouverné.

Ce sentiment anti-Macron est devenu une force matérielle dans la politique française depuis la crise sociale et politique des Gilets Jaunes. Cela résonne en France elle-même : une profonde insatisfaction vis-à-vis du statu quo s’est exprimée dans les taux de soutien public étonnamment élevés pour faire tomber Barnier ; même avec la perspective de marchés financiers nerveux, un peu moins de la moitié des personnes interrogées voulaient qu’il parte.

Pendant ce temps, Macron s’accroche. Et certains des autres partis voient une opportunité au milieu du chaos. Les socialistes sont clairs sur leur désir de pouvoir. Une alliance avec Macron pourrait les propulser à nouveau dans la politique de première ligne : un changement bienvenu étant donné qu’ils sont dans le désert depuis 2017. Cela les aiderait également à échapper aux griffes de l’extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.

Leur désir de pouvoir pourrait finalement porter le coup de grâce au Nouveau Front Populaire, l’alliance anti-Le Pen. Une figure modérée du centre-gauche pourrait obtenir le soutien du PS, des Verts, du parti de Macron, et peut-être même du centre-droit, à la manière d’une grande coalition qui exclurait les deux extrêmes de la LFI et du RN. Si tel était le cas, beaucoup au sein du PS souhaiteraient l’accepter. Le centre-droit Les Républicains veulent également le pouvoir et, au cours des trois derniers mois, ils en ont goûté et souhaiteraient sans doute s’y accrocher. Mais seraient-ils prêts à partager ?

Le problème ici est qu’il n’y a pas de tradition de compromis et de construction de coalition au sein de l’Assemblée nationale. En même temps, la fragmentation du système partisan en cinq factions signifie que toute majorité pro-gouvernementale est fragile au mieux.

Étant donné l’arithmétique parlementaire actuelle, le RN et la LFI ne peuvent pas dissoudre un gouvernement seuls. Ainsi, la rupture du Nouveau Front Populaire, si elle aboutissait à un accord entre les Socialistes, les Verts, le parti de Macron et le centre-droit, pourrait en fait conduire à un nouveau Premier ministre et à une certaine stabilité. Mais ce type de coopération est difficile à imaginer si les partis n’ont aucun sens de loyauté ou d’obligation envers le Président. Pourquoi travailler si dur pour surmonter les divisions si le but ultime est de sauver la peau de Macron ?