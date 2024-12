Ce que les propagandistes de l’État russe ont été moins enclins à révéler, bien sûr, c’est le rejet par Gabbard de certaines de ses propres croyances. Des médias ont attiré l’attention sur ses commentaires concernant les biolabs, par exemple — mais ils n’ont pas mentionné sa déclaration selon laquelle son soutien à la théorie erronée était basé sur « une mauvaise communication et un malentendu ». Gabbard est un visage familier à la télévision russe, mais le public russe est amené à croire — tout comme de nombreux Occidentaux — qu’elle est une propagandiste ou une agente unidimensionnelle.

Moscou se délecte précisément de ce genre d’incertitude, de distanciation ironique et de moquerie, qu’il voit comme faisant partie d’une stratégie de guerre de l’information conçue pour encourager l’Occident à se déchirer. Placée au cœur de l’appareil de renseignement national et international, Gabbard deviendra une arme idéale dans cette guerre. Une femme qui, avec son ascendance européenne et samoane, devrait être le parfait exemple de la politique identitaire démocrate, a plutôt rejoint l’armée, a pris des positions de plus en plus provocatrices sur des sujets de sécurité nationale, et a changé son allégeance politique deux fois. Elle fait des déclarations et les retire, s’adonne à des théories du complot, et semble incapable de prendre de nombreuses décisions par elle-même. Sa carrière est un enchevêtrement spectaculaire de contradictions et d’incertitudes, et est mûre pour les récits de propagande de la Russie. Gabbard n’est qu’une des dizaines d’Américains éminents — de Tucker Carlson aux influenceurs au cœur du scandale Tenet Media — qui jouent ce rôle.

« Moscou se délecte précisément de ce genre d’incertitude, de distanciation ironique et de moquerie. »

Alors que Poutine intensifie la pression en Ukraine et envisage le sort de la Syrie, le Sénat et les médias américains sont sur le point de se retrouver embroilés dans ce qui sera certainement une bataille amère sur les auditions de confirmation de Gabbard. Le Kremlin essaie déjà d’accentuer encore l’incertitude en utilisant des voix sympathiques en Occident pour suggérer, comme l’a fait l’influenceur pro-Kremlin Jackson Hinkle, que Gabbard est la victime innocente d’une série de « fakes » produites par des Russophobes et des faucons de la guerre. Exactement comment et pourquoi les propres commentaires de Gabbard peuvent avoir été falsifiés reste non dit. Au lieu de cela, l’incertitude reste non résolue pour dérouter le public américain.

Si sa nomination est confirmée, personne n’est vraiment sûr de la manière dont Gabbard pourrait agir en tant que chef du renseignement américain. Le partage de renseignements internationaux et internes et, présumément, le moral au sein des agences et départements de sécurité nationale en souffriront. À une époque de fragmentation et de guerre mondiales, et lorsque la Fédération de Russie croit être engagée dans une grande bataille géopolitique avec l’Occident, ce manque de confiance peut être extrêmement corrosif.

Selon le stratège militaire chinois Sun Tzu, l’une des règles fondamentales de la guerre est de « connaître l’ennemi et se connaître soi-même ». Que Gabbard soit une agente russe ou non est sans importance ; elle restera une inconnue. L’idée même que sa loyauté puisse ne pas être envers les États-Unis suffit à plonger les politiciens, les travailleurs du renseignement et les agents de sécurité américains dans une profonde bataille qui verra Poutine et ses alliés se frotter les mains de joie. À l’ère de la désinformation, il n’est plus clair qui est un patriote et qui est un traître, ni où la guerre commence et où elle se termine. Une Amérique divisée et paranoïaque ne peut que profiter au Kremlin.