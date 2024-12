Chaque couple dans Vies parallèles comprend au moins un auteur ou critique. Les écrivains ont tendance à l’auto-analyse excessive — peut-être en entravant leur propre contentement, suggère Rose — mais au moins ils montrent leur travail en cours de route. Des années avant d’épouser John Stuart Mill, par exemple, Harriet Taylor lui a demandé d’écrire un document de position sur le mariage, afin qu’ils puissent les partager l’un avec l’autre. À l’époque, malheureuse en mariage avec quelqu’un d’autre, elle a écrit que peu de mariages ont « une réelle sympathie ou un plaisir ou une compagnie entre les parties ». Mill a écrit qu’un problème était que des gens malheureux s’attendaient à ce que le mariage les fixe miraculeusement, puis blâmaient leurs partenaires lorsque leurs bases restaient les mêmes. Tous deux croyaient fermement au divorce.

Bien qu’ils aient partagé ces mots dans les années 1830, je n’aurais pas fléchi si je les avais entendus dans un bar en 2024. Tout l’été, mes amis et moi avions lu de nouveaux romans et mémoires à succès écrits par des femmes de la génération X et des milléniaux désillusionnées par le mariage hétérosexuel — des livres comme All Fours de Miranda July, Splinters de Leslie Jamison, et Liars de Sarah Manguso. Autour de verres pendant l’happy hour, nous avons discuté de ces récits sur la difficulté d’être une épouse et mère travaillant à notre époque, puis nous sommes rentrés chez nous pour nous détendre avec Love is Blind. Bien sûr, l’ « hétéropessimisme » était dans l’air — le chercheur en genre et sexualité Asa Seresin avait inventé ce terme en 2019 pour décrire un « regret, embarras ou désespoir face à l’expérience hétéro » — mais nous croyions toujours au romantisme, bien sûr que nous y croyions. Nous avions juste faim que cela soit mieux. Plus d’équité. Moins de colère.

Parallel Lives est un rappel de ce que, face à cet appétit, les gens ont essayé. Il y a près de 200 ans, par exemple, Mill a écrit un document refusant à la fois les droits de propriété et les droits sexuels du mariage qui lui seraient accordés s’il était « si heureux d’obtenir le consentement de [Taylor] » pour se marier. Cela a fonctionné. Elle l’a épousé ; leur union était marquée à la fois par sa déférence et son autorité.

Dans un monde avant le divorce facile, les Victoriens dans Parallel Lives faisaient face à des mariages malheureux de manière créative, parfois cruelle. Ils déformaient les partenariats en triades déséquilibrées et se lançaient dans des congés « ne demandez pas, ne dites pas ». Aujourd’hui, comme le rappelle le boom des « mémoires de divorce », nous sommes libres de partir : de réévaluer nos désirs, d’effacer l’ardoise et de recommencer. Mais plutôt que de libérer l’institution du mariage, Rose voit la porte de sortie toujours ouverte comme une force de confusion. « Que signifie la promesse d’un engagement permanent quand tout le monde sait qu’il est provisoire ? » Elle ne pense pas que la réponse soit moins de divorce, juste moins de mariage traditionnel, qui « déplace trop d’autres possibilités dans notre culture ».

Rose n’élabore pas directement, mais je voulais qu’elle traverse les décennies et s’exprime sur la montée culturelle actuelle vers la non-monogamie, ou la tendance du « vivre séparément ensemble ». Son appétit pour de nouvelles formes narratives m’a également fait penser à un autre livre de 2024, The Other Significant Others: Reimagining Life With Friendship at the Center, dans lequel Rhaina Cohen écrit que nous attendons trop peu de nos amis et trop de nos partenaires romantiques. Et si une clé du mariage était de savoir quand s’en éloigner ? Et quand investir dans le réseau de la communauté environnante à la place ?

Il n’est peut-être pas surprenant que le couple le plus heureux que Rose examine, George Eliot et George Henry Lewes, soit sans enfant et pas légalement marié. « Considérés comme des amants pécheurs, ils sont restés amants », écrit Rose. Libres des attentes de socialiser avec les amis de l’autre ou de co-animer des dîners, ils ont poursuivi leurs propres besoins au lieu de suivre les scripts sociétaux. « Être heureux l’un avec l’autre, nous trouvons tout facile », écrivait Eliot à un ami, avec suffisance. Bien pour vous, pensais-je, mais je le pensais vraiment. Si le livre de Rose avait proposé une formule trop nette pour le bonheur en couple, j’aurais été sceptique. Au lieu de cela, elle a montré les diverses structures derrière les trahisons et le soutien mutuel.