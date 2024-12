Ce que nous observons aujourd’hui pourrait refléter un décalage entre l’environnement dans lequel les humains ont évolué et celui dans lequel ils vivent désormais. Une hypothèse est que la sélection naturelle a favorisé une psychologie humaine orientée vers la maximisation du statut. Autrefois, cela se traduisait par un plus grand nombre de descendants survivants — la véritable « monnaie » de l’évolution. Mais dans le monde actuel, le lien entre le statut social et la taille de la descendance a été rompu. La quête du statut et de la richesse s’effectue désormais souvent au détriment de la reproduction.

Pendant la majeure partie de notre histoire évolutive en tant que chasseurs-cueilleurs, une seule contrainte pesait sur le nombre d’enfants qu’une femme pouvait avoir : la disponibilité énergétique pour concevoir, porter et allaiter. Le compromis qualité-quantité dans cet environnement difficile pouvait être impitoyable. Par exemple, lorsqu’une femme avait des jumeaux, l’un d’eux mourait fréquemment en bas âge, soit par négligence involontaire, soit par infanticide délibéré.

Tout a changé avec l’émergence du bétail agricole et des terres agricoles il y a environ 12 000 ans, marquant le début de la fin du mode de vie des chasseurs-cueilleurs. À mesure que la nourriture devenait plus abondante, les couples non seulement commençaient à avoir plus d’enfants, mais ils commençaient également à investir dans leur avenir d’une manière qui était impossible auparavant — par le biais de l’héritage. Dès lors, le succès d’un enfant dépendait de la quantité d’héritage qu’il recevait. Avec cette richesse, les fils pouvaient soutenir plus d’une femme, ou les filles pouvaient épouser des hommes de statut supérieur et gravir les échelons sociaux — ce qui aurait laissé un plus grand nombre de descendants dans les générations futures.

Cependant, si diviser l’héritage de manière égale entre plusieurs enfants ne laissait aucun d’eux riche, les parents avaient un problème. Un moyen de contourner ce problème aurait été d’avoir moins d’enfants. Au lieu de cela, les parents choisissaient de répartir l’héritage de manière inégale entre leurs héritiers. La primogéniture, par exemple, où seul le fils aîné hérite de la richesse familiale, garantit que le rang de la famille et la productivité des terres sont maintenus. De même, dans les sociétés polygynes avec une richesse en bétail, les parents favorisaient souvent les fils aînés, leur donnant un plus grand troupeau. Bien que les fils cadets ne soient pas complètement déshérités, ils avaient tendance à se marier plus tard et à avoir moins d’enfants. Ces types de décisions pouvaient être privilégiés par rapport à la réduction de la fertilité en raison de l’incertitude persistante en matière de survie. Une approche d’héritiers et de réservistes.

Comment tout cela peut-il expliquer la baisse des taux de natalité que nous observons aujourd’hui ? La France, qui a aboli en 1793 le droit des parents de sélectionner un seul héritier, pourrait fournir un indice sur les origines du déclin de la fertilité contemporaine. Ce changement légal, qui garantissait à tous les enfants français, y compris les filles, un droit à hériter de manière égale, menaçait de ruiner de nombreuses familles en divisant les fermes en d’innombrables exploitations non rentables. Les couples français ont réagi en ayant moins d’enfants.

La Révolution industrielle jouerait également son rôle, entraînant une baisse de la fertilité dans presque tous les pays du monde, à commencer par la Grande-Bretagne. Elle créerait des conditions où le succès des enfants devenait presque complètement dépendant de l’investissement parental — sauf que cet investissement devenait exponentiel. Dans une économie de marché hautement compétitive, les parents dépensent des sommes considérables pour préparer leurs enfants à la « course aux rats ». Aucun enfant ne peut être trop préparé.