Que cette atmosphère plus ouverte se traduise par des actions deviendra plus clair à mesure que le Liban approche de son vote présidentiel le 9 janvier, les législateurs espérant pouvoir enfin nommer un chef d’État après deux ans de blocage. Les Américains, pour leur part, voient également une opportunité ici : Washington pousse le parlement libanais à nommer un président non aligné avec le Hezbollah. Pour la première fois depuis des années, cela semble possible. Un candidat évident serait Joseph Aoun, le chef des Forces armées libanaises. Et bien que son élection soit loin d’être garantie, l’ascension d’Aoun à la présidence serait un coup majeur porté à l’influence du Hezbollah au sommet de la politique libanaise.

Au-delà des jeux de salon à Beyrouth, la chute d’Assad pourrait bientôt avoir de vastes conséquences pour les Libanais eux-mêmes. Ne courant plus le risque d’un séjour prolongé à Sednaya, nombre des quelque millions de réfugiés syriens au Liban rentreront chez eux. Leur départ transformera l’économie en difficulté du Liban, créant des emplois nécessaires pour les locaux tout en plongeant des industries comme l’agriculture dans la crise. Pour un large segment de l’establishment politique libanais, les Syriens en tant que groupe ont longtemps été un bouc émissaire politique pratique, injustement blâmés pour des meurtres politiques et la crise économique du pays. Leur retour chez eux ne résoudra pas les problèmes du Liban — mais pourrait retirer une tension sociale du discours libanais, aidant à atténuer les tensions sociales en cette période d’incertitude sans précédent.

Beaucoup de choses pourraient encore mal tourner. Avec un Hezbollah affaibli et Assad parti, les politiciens sectaires du Liban sont désormais susceptibles de rivaliser entre eux pour le pouvoir. Cela, il va sans dire, pourrait potentiellement entraîner plus d’instabilité, voire même des effusions de sang réelles. C’est ce qui s’est passé en 2008, lorsque les rivaux du Hezbollah ont tenté de contraindre le groupe après une guerre antérieure avec Israël. Plus précisément, il y a de nombreuses factions prêtes à prendre la place du Hezbollah. L’une d’elles est le Mouvement Amal, une autre organisation chiite. D’autres, comme des groupes chrétiens tels que les Forces libanaises, pourraient également s’avancer.

Les dynamiques internes du Liban ne sont pas la seule préoccupation ici : Israël est un évident grain de sable dans l’engrenage. Dans un Moyen-Orient idéal, l’isolement croissant du Hezbollah inciterait l’État juif à rester en retrait, permettant à son ancien ennemi de sombrer. Mais compte tenu des bouleversements en Syrie, Israël pourrait décider que le moment est venu de détruire le Hezbollah une fois pour toutes.

Le comportement israélien semble certainement agressif. Le premier réflexe de Netanyahu après la prise de pouvoir des rebelles à Damas a été d’attaquer les dépôts d’armes syriens, les empêchant de tomber entre les mains des militants. Pas moins frappant, Netanyahu a « temporairement » déplacé ses troupes au-delà des hauteurs du Golan, annexées illégalement par Israël en 1981 — et dans la Syrie proprement dite. Le Premier ministre a justifié ce mouvement en mettant en avant l’effondrement d’un accord de sécurité frontalière qu’Israël avait signé avec les Assad en 1974. Quoi qu’il en soit, avec la capture par l’IDF du côté syrien du mont Hermon, le sommet le plus élevé sur des kilomètres, Israël a gagné un point stratégique à partir duquel surveiller à la fois le sud de la Syrie et le bastion du Hezbollah dans le sud du Liban. Si le conflit d’Israël avec le Hezbollah redémarre effectivement dans les mois à venir, les Syriens et les Libanais pourraient se retrouver entraînés à nouveau dans le bourbier.

La nouvelle Syrie pourrait également causer des problèmes plus directs pour le Liban. Abu Mohammed al-Jolani, le leader de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), se présente lui-même et ses forces comme des islamistes modérés intéressés par la préservation d’une Syrie véritablement pluraliste, mais il n’est pas clair s’il s’en tiendra à cet agenda. Bien que le HTS semble réticent à lancer des incursions au Liban pour l’instant, un Hezbollah renaissant pourrait changer la donne. Pas moins inquiétant, le HTS a un passé dans la région. Sous son ancienne appellation de Jabhat al-Nusra, il a lancé plusieurs incursions à travers la frontière. La guerre syrienne a même déclenché un micro-conflit dans la ville libanaise de Tripoli, où des milices sunnites ont combattu leurs rivaux chiites pendant des années.