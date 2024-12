Il est certainement possible d’espérer que l’inauguration de Donald J. Trump sera accueillie par un renouveau de l’esprit américain, allant de nouvelles inventions à un revival de l’esprit entrepreneurial et au renouvellement de l’industrie et des métiers américains. Trump a peut-être raison de penser que la simple menace de tarifs pourrait inverser le flux des emplois ouvriers à l’étranger tout en aidant à garantir la sécurité et l’intégrité des chaînes d’approvisionnement vitales qui sont essentielles à la production industrielle du XXIe siècle.

Il a certainement raison de dire que rétablir un équilibre concurrentiel entre l’Amérique et ses partenaires commerciaux à l’étranger, et entre les corporations monopolistiques et les petits producteurs à domicile, est essentiel pour faire croître et maintenir des communautés saines où les Américains peuvent travailler et élever des enfants, qui à leur tour pourraient améliorer leurs communautés. Il est difficile de contester l’idée que réformer les tentatives désastreuses du pays en matière de politique commerciale et industrielle tout en éliminant les poisons de sa nourriture, de son eau et de son air sont des étapes nécessaires vers un meilleur avenir américain.

Cependant, il semble beaucoup plus difficile de prédire si les tarifs et de meilleurs accords commerciaux guériront les fractures plus profondes de l’esprit américain. Ayant pris l’habitude de se déterminer soi-même avec des « groupes d’identité » définis bureaucratiquement dont le but est de légitimer un traitement inégal devant la loi, il n’est pas surprenant que les Américains soient également devenus méfiants les uns envers les autres et envers des institutions qui les ont formés à une vision du pays, de son histoire et de ses lois comme étant toutes de nuances variées de déplorable. Sans un passé commun utilisable, ou des valeurs partagées, il est difficile d’imaginer un avenir partagé – ce qui explique pourquoi l’essor de la pensée « woke » dans les écoles et les lieux de travail a été accompagné d’un déclin soudain et frappant du taux de natalité américain. Pourquoi avoir des enfants, si le pays dans lequel vous vivez est maléfique, et l’avenir est sombre ?