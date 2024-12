Il y a des problèmes significatifs avec cette approche de la parentalité et avec ses résultats. La critique la plus évidente est qu’au lieu d’élever des enfants résilients, la parentalité douce fait souvent le contraire, rendant les enfants plus fragiles, plus réticents aux idées qui ne s’alignent pas avec les leurs, et moins compétents dans le monde.

Mais le véritable problème avec la parentalité douce est qu’elle enlève la liberté morale à un enfant parce qu’elle refuse d’accepter la profondeur morale d’un enfant. La punition est inutile car l’enfant n’est jamais mauvais, simplement mal compris. Bien que la parentalité douce concède que le comportement d’un enfant peut être moins ou plus approprié, bien socialisé et sûr, elle ne concède pas que les motivations d’un enfant peuvent provenir de la méchanceté tout aussi facilement que de la bonté. Elle n’accepte pas non plus qu’une volonté d’enfant doit être contenue car elle est souvent corrompue dans ses désirs, pas simplement frustrée.

En négligeant les coins sombres de l’âme d’un enfant, l’éducation bienveillante nuit aux enfants. Car la réalité est que la plupart des enfants savent qu’ils sont parfois mauvais, et qu’ils font parfois des choses par malice, rancœur et cupidité. Les parents bienveillants ont raison : la honte et la culpabilité sont des sentiments négatifs qui peuvent causer un « traumatisme » pour l’enfant, tout comme pour l’adulte. Sans blague. Mais le rôle du parent n’est pas d’empêcher tout « traumatisme » potentiel, c’est d’aimer l’enfant même lorsqu’il est mauvais, de le punir, et surtout de lui pardonner. Un enfant ne peut pas comprendre la légèreté du pardon sans d’abord comprendre qu’il en a besoin. (Je me demande souvent si les parents veulent aussi éviter le « traumatisme » de la culpabilité et de la honte, et donc ne reconnaissent jamais leurs propres raisons de faire les choses que nous faisons, comme devenir des consommateurs de « philosophie » parentale par vanité, fierté ou paresse. Nous pourrions un jour avoir de bonnes raisons de demander pardon à nos enfants.)

Le pardon est le précurseur de la rédemption, une transformation qui se produit à l’intérieur. Un enfant devient un agent moral individuel uniquement grâce au processus transformateur de la punition parentale et du pardon. C’est un acte de foi de la part du parent qui fait ressortir la bonté intérieure d’un enfant tout en punissant la méchanceté. La foi dans le bien est précisément ce qui appelle cette punition. D’une certaine manière, cela ne fonctionne pas tout à fait si l’on considère la bonté comme la condition acquise de l’enfant, car alors il n’y a pas de foi requise, pas de moment d’incertitude qui est le fondement de la confiance. Il n’y a pas de vision de l’enfant comme un agent moral autonome, et donc cela n’offre aucun espace pour qu’un enfant grandisse.

Depuis l’époque de Shakespeare, la plupart de nos grands méchants littéraires ont eu de la profondeur, des raisons pour leur méchanceté, des motivations avec lesquelles nous pouvons sympathiser, voire être attirés. Pourtant, nous pouvons aussi voir qu’ils sont malveillants parce qu’ils choisissent de l’être. Shakespeare donne à ses méchants et à ses héros tragiques de la dignité en leur accordant leur horrible humanité. Et il montre que c’est seulement parce que ses méchants font des choses mauvaises volontairement qu’ils peuvent être rachetés ; la liberté de pécher est le précurseur du miracle inattendu de la rédemption, le don du pardon aimant n’est accepté que parce qu’on sait qu’on ne le mérite pas. Plutôt que d’apprendre à un enfant que son âme est bonne, un enfant doit comprendre sa propre capacité à la méchanceté et comprendre le besoin de punition, car ce n’est qu’alors qu’elle peut accepter la joie de la rédemption qui élimine l’anxiété.

Ironiquement, c’est l’évitement de la punition qui peut très bien causer de l’anxiété chez l’enfant, car le travail de se rendre plus socialement approprié n’est jamais terminé, mais la punition a une durée fixe. Dans le roman prémonitoire de C.S. Lewis That Hideous Strength, il écrit sur le projet progressif d’éliminer la punition. « Il faut amener l’homme ordinaire à l’état où il dit ‘Sadisme’ quand il entend le mot ‘Punition’ », dit la dirigeante féminine de la nouvelle police progressiste, l’Officier Hardcastle. Elle explique ensuite que « ce qui a entravé chaque force de police anglaise jusqu’à présent était précisément l’idée de punition méritée. Car le mérite était toujours fini : on pouvait faire tant de choses au criminel et pas plus. Le traitement réparateur, en revanche, n’a pas besoin d’avoir de limite fixe ; il peut se poursuivre jusqu’à ce qu’il ait produit une guérison, et ceux qui l’exécutent décideraient quand cela était. »