« Quelque chose de nouveau se produit », m’a dit un conseiller, « et tant de vieilles croyances s’effondrent. » Cela se déroule à une telle vitesse, a-t-il dit, que le parti a commencé à douter de lui-même. Le Parti travailliste ne défend plus aujourd’hui les avantages de l’immigration, mais attaque « l’expérience d’une nation unie en matière de frontières ouvertes » infligée à la Grande-Bretagne par les conservateurs. Face à la fermeture de sa première usine automobile, le secrétaire aux affaires Jonathan Reynolds a déclaré qu’il n’était pas prêt à accepter la désindustrialisation. Que se passera-t-il lorsque le flot de véhicules électriques bon marché fabriqués en Chine déferlera sur le pays et que d’autres usines commenceront à fermer ? Que se passera-t-il alors ?

Dans les époques précédentes de changements majeurs, de nouveaux partis ou idéologies ont émergé en réponse : le Parti travailliste dans les années vingt et trente, et le powellisme suivi du thatchérisme dans les années soixante et soixante-dix. Il n’a pas échappé à l’attention que le Reform de Nigel Farage se classe au deuxième rang dans 98 circonscriptions aujourd’hui — dont 89 sont détenues par le Parti travailliste, y compris 60 dans le nord de l’Angleterre et 13 au Pays de Galles. Sur chacun des grands défis auxquels la Grande-Bretagne est actuellement confrontée — immigration, zéro net, Chine et Trump — Farage est désormais bien placé pour en tirer parti. Il a son rêve. On dit aussi qu’il est impitoyablement concentré sur les « mamans Waitrose » dont il a besoin pour faire son prochain grand bond dans les sondages dans le cadre de son ambition désormais publique non seulement de gagner plus de sièges, mais de « gagner » la prochaine élection de manière décisive.

Pour réussir au gouvernement, donc, Starmer doit faire plus que respecter les objectifs qu’il fixe aujourd’hui. Il doit mener les Britanniques à travers les rêves qu’ils ont déjà, non pas en tripotant les impôts et les objectifs. C’est un cliché que les dirigeants politiques font campagne en poésie mais gouvernent en prose, mais en temps de bouleversements, seuls ceux qui conservent une imagination poétique peuvent écrire leur propre réalité. Starmer, cependant, n’est pas un barde.