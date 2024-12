De même, le curieux parochialisme des chemins de fer britanniques n’est pas limité simplement à des problèmes techniques ou à un échec constant à réaliser de grands projets. Un problème constant pour de nombreux passagers des chemins de fer britanniques est la mauvaise ponctualité, et un manque d’informations sur les retards et autres problèmes. Si vous passez par de grandes gares ferroviaires londoniennes, vous verrez parfois des cadres supérieurs de la compagnie ferroviaire endurant une session d’« écoute », avec des passagers invités à venir poser des questions ou exprimer leurs frustrations. Bien que j’admire l’intention et la volonté des hauts responsables de rencontrer le public plutôt que de laisser le personnel de la gare harcelé à son sort, il est difficile de voir comment cela est plus qu’une simple mesure cosmétique. L’instabilité persistante est un problème de systèmes et de culture, et il existe d’autres pays, d’autres opérateurs ferroviaires, qui fonctionnent beaucoup mieux dans ce domaine que la Grande-Bretagne.

Cela est suffisamment clair d’après les statistiques. Les chiffres les plus récents suggèrent que seulement environ 80 % des trains britanniques de longue distance arrivent à l’heure. En revanche, les pays baltes, la Scandinavie et les Pays-Bas bénéficient tous d’un taux de 90 % ou plus. L’Espagne et l’Autriche sont dans le même bateau, et même la Bulgarie, le pays le plus pauvre de l’UE, parvient à 89 %. Plus loin, les chemins de fer japonais sont fièrement connus pour leur ponctualité : des retards de quelques minutes, que les passagers britanniques remarqueraient à peine, sont considérés comme de graves échecs à Kyoto ou Osaka. Comment exactement les Japonais y parviennent est flou, mais il semble que ce soit une combinaison de normes culturelles puissantes autour du service et de l’excellence, et d’un style de gestion exigeant où les individus sont rigoureusement tenus responsables.

Pour être juste, il y a eu des histoires de missions d’enquête à l’étranger par des responsables ferroviaires britanniques et des politiciens. Le défunt John Prescott a visité le Japon pendant son mandat en tant que secrétaire aux Transports. Des dirigeants d’Avanti West Coast, l’entreprise qui exploite actuellement la West Coast Main Line et qui est détenue à 30 % par Trenitalia, auraient visité l’Italie pour des consultations, tandis que des responsables britanniques ont également visité les pays nordiques pour discuter des opérations ferroviaires là-bas.

La difficulté ici est de traduire des observations utiles en améliorations concrètes. Mais cela nécessiterait des changements sérieux dans l’état d’esprit, l’attitude et les pratiques de travail ; il ne peut certainement pas être affirmé que les barrières techniques sont un problème insurmontable. Considérez quelque chose comme le wifi, avec un rapport récent révélant que la Grande-Bretagne a parmi les pires accès à bord au monde. Ayant voyagé en train, je peux tout à fait le croire. Mais d’autres chemins de fer, dont beaucoup se trouvent dans des endroits que nous aurions pu considérer autrefois comme moins prospères ou sophistiqués que nous-mêmes, offrent un internet de première classe comme une évidence. Les nations d’Europe de l’Est, qui n’ont connu une véritable prospérité que dans les deux ou trois dernières décennies, n’ont pas eu le temps de devenir complaisantes à propos de leur richesse et de leur confort. Elles comprennent donc la nécessité de continuer à développer et à innover dans les infrastructures et les services.

Ce n’est pas que tous les maux des chemins de fer britanniques soient techniques. Les voyageurs ferroviaires de longue distance en, disons, Italie, ne manqueront pas de remarquer la haute qualité de la nourriture proposée. Les menus de Trenitalia annoncent des « recettes légères pleines de saveurs » et des plats créés par des personnalités culinaires comme Carlo Cracco. En pratique, cela englobe tout, des salades et de la charcuterie à la bière, au champagne et au café Illy frais. C’est un monde éloigné des rouleaux de saucisse tièdes et des sandwiches préemballés typiques des chemins de fer britanniques — mais il ne devrait certainement pas être impossible de préparer une cuisine anglaise décente dans une cuisine de train.

D’autres commodités sont clairement meilleures ailleurs aussi. La Finlande, par exemple, propose des aires de jeux dans certains wagons. Cela serait évidemment utile en Grande-Bretagne, surtout lorsque les frais de garde d’enfants sont si élevés. Quoi qu’il en soit, introduire de tels avantages ici nécessiterait non pas un saut technologique, mais un changement d’état d’esprit, une ouverture à l’apprentissage et au développement plutôt qu’une hypothèse de « l’ordinateur dit non » sur la façon dont les choses sont faites.