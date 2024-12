Kipling ne partageait pas le désir ecclésiastique de Henson de réprimander ses hôtes canadiens. C’était un libre penseur joyeux qui considérait le matérialisme comme une partie nécessaire de la construction nationale. Le Canada avait « de grands cieux et de grandes chances » : il admirait ses cheminots et ses bûcherons pour leur assurance désinvolte et parfois ivre. Les villes en plein essor comme Winnipeg l’excitaient : il aimait voir les immeubles de bureaux s’élever et les rues s’illuminer avec des lampes à gaz naturel ; il a perdu des sommes considérables en spéculant sur l’immobilier de Vancouver.

Ce qui l’inquiétait, c’était plutôt l’engagement stratégique déclinant du Canada envers l’Empire. La droite moderne comprend le Canada comme un champ de bataille pour les valeurs de « l’Occident ». Kipling, qui avait épousé une Américaine et vécu pendant quelques années au Vermont, croyait naturellement en et faisait beaucoup pour formuler le sentiment fervent mais vague que les peuples anglophones partagent une civilisation. Pourtant, cela n’affaiblissait pas son souci primordial pour la cohésion politique de l’Empire britannique. L’échec du Canada à participer aussi enthousiaste à la récente guerre de la Grande-Bretagne contre les Boers néerlandais rebelles d’Afrique du Sud, comme il l’aurait souhaité, le pesait — à tel point qu’il continuait à appeler la prairie le « veldt ». Kipling considérait le scepticisme des libéraux et des socialistes chez lui sur la question de savoir si l’Empire offrait un bon rapport qualité-prix comme une « plaie » : maintenant, cette « pourriture » semblait se répandre comme la peste bubonique, « avec chaque vapeur » vers le Canada.

Le moyen de ramener le dominion à la mère patrie était de le remplir de colons anglais qui partageaient son aversion pour le socialisme domestique. La dilution du Canada anglais inquiétait Kipling. Il permettait aux catholiques francophones du Québec leurs différences — il trouvait leurs basiliques romantiques — mais la politique de peuplement des prairies avec des Slaves robustes des empires Habsbourg et russe l’horreur. Ces « femmes aux yeux perçants, à la peau boueuse, en tablier, avec des mouchoirs sur la tête et des paquets orientaux dans les mains » ne pourraient jamais s’assimiler au Canada anglais. Il ne se souciait pas non plus du fait que beaucoup fuyaient l’oppression : les gens qui renoncent à leur pays ont « enfreint les règles du jeu ».

Il y a quelque chose de tristement contemporain dans ces fulminations : au Canada, comme en Grande-Bretagne, il devient à nouveau courant de s’inquiéter du remplacement des cultures nationales par un afflux d’étrangers inassimilables. Pourtant, les préoccupations impériales de Kipling pouvaient limiter autant qu’enflammer sa xénophobie. Comme il voulait que la Colombie-Britannique, qu’il considérait comme un paradis pacifique, devienne le lien de l’Empire avec l’Asie, il condamnait les efforts populaires pour arrêter l’immigration des travailleurs japonais. Sans eux, ses fermes fruitières ne décolleraient jamais en tant qu’exportateurs vers l’Est. Il méprisait une récente émeute contre la communauté japonaise de Vancouver comme étant l’œuvre de racistes américains de Seattle.

Les Britanniques ont toujours projeté leurs espoirs et leurs peurs sur le Canada. Les vues de la Grande-Bretagne édouardienne depuis le wagon de train suggèrent néanmoins que nous devrions toujours permettre au Canada d’être un endroit plus complexe que la thèse du moment ne l’exige. Kipling, qui adorait la Colombie-Britannique comme le jardin d’une nouvelle Angleterre, a été surpris mais ravi de rencontrer des centaines d’immigrants sikhs là-bas. Entendre le nom Amritsar était aussi agréable qu’un verre de « l’eau froide dans une terre assoiffée » pour ce vieux connaisseur de l’Inde. Les Sikhs étaient des sujets du roi Édouard. Il a exhorté (en vain) les Canadiens à les épargner des extrêmes violents du racisme colonial, sinon les récits de leur traitement parviendraient à leurs villages et affaibliraient le Raj. Nous regardons maintenant avec méfiance le chauvinisme de Kipling, mais notre réflexion sur le Canada pourrait bénéficier de sa volonté de se sentir surpris ainsi que justifié.