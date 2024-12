Bernie Sanders va-t-il devenir MAGA ?

Bernie Sanders n’a pas été silencieux depuis la défaite des démocrates le 5 novembre, émettant des critiques cinglantes à l’égard du parti avec lequel il est seulement fonctionnellement affilié en tant qu’indépendant. Mais ces derniers jours ont vu des signes de rupture encore plus dramatiques entre Bernie Sanders et les forces de l’establishment démocrate : le tribun socialiste a commencé à signaler un certain assentiment à l’agenda MAGA — ou du moins à certaines de ses parties.

Considérons les commentaires positifs de Bernie sur Musk — « un gars très intelligent » — et DOGE. On pourrait penser qu’il n’y aurait aucun écart idéologique entre un radical redistributionniste et l’homme le plus riche du monde. Pourtant, Sanders a tweeté : « Elon Musk a raison. Le Pentagone, avec un budget de 886 milliards de dollars, vient d’échouer à son 7ème audit consécutif. » Il a ensuite critiqué le « complexe militaro-industriel et un budget de défense plein de gaspillage et de fraude ». Lex Friedman, pilier du monde des podcasts désormais « red-pilled » ou codés à droite, a répondu « Heureux de voir cela », tandis qu’un compte « Antifasciste » incrédule s’est exclamé : « Avez-vous perdu la tête ? Elon Musk est un oligarque nazi qui est en train de détruire notre pays. C’est l’ennemi. »

De telles réactions sont à prévoir de la part de la base progressiste. Mais il faut se rappeler que Bernie a été façonné par un gauchisme des années soixante fortement imprégné par l’esprit du mouvement anti-guerre, avec son profond ressentiment envers l’establishment de la défense. Jusqu’à récemment, cela avait été une position presque exclusivement de gauche. Mais alors que des initiés de cet establishment se sont de plus en plus rapprochés des démocrates en réponse à la montée de Trump, le résultat a été un ensemble d’alliances maladroites. Par exemple, alors que Bernie a loué l’ancienne députée Liz Cheney pour avoir soutenu Kamala Harris, cela n’a pas dû être facile pour un pacifiste de longue date d’être dans la même équipe qu’un politicien dont le nom de famille est synonyme de fanfaronnade néoconservatrice et d’aventurisme militaire.

« Il n’a pas dû être facile pour un pacifiste de longue date d’être dans la même équipe qu’un politicien dont le nom de famille est synonyme de fanfaronnade néoconservatrice et d’aventurisme militaire. »

En adoptant au moins ce point du plan DOGE, Sanders revient simplement à ses racines en tant que gauchiste éprouvé. Et cela pourrait constituer une stratégie utile pour les progressistes. Sanders peut partiellement freiner l’élan croissant du GOP vers l’austérité en travaillant à garantir une légitimité bipartisane pour des éléments du DOGE qui seraient populaires auprès des électeurs : il pourrait essayer de rediriger les impulsions de réduction des coûts de Musk loin, disons, des droits ou des infrastructures, et vers le déblaiement des coffres de l’État profond, ou du moins opter pour des choix de dépenses plus efficaces.