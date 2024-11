Faites la longue, mais pittoresque, randonnée jusqu’à la montagne de Mann, et vous serez récompensé par des vues vives de paysages intellectuels — et émotionnels — qui ont perduré jusqu’à nos jours. Principalement composé lorsque Hitler était considéré comme un rouspéteur de cave à bière bavaroise, et avant que le régime de Lénine en Russie ne se soit solidifié en dictature, le roman préfigure, et modèle, un siècle de confrontations, de escarmouches et de collisions brutales, entre des visions du monde et des idéologies concurrentes qui ne triomphent jamais tout à fait, mais ne se rendent jamais tout à fait. Ce moment terminal de rupture en «pétulance», lorsque le dialogue et le désaccord se dégradent en une inimitié irréconciliable, est un événement pivot. Jusqu’alors, La Montagne Magique a mis en scène un gigantesque carnaval de conversation entre des principes opposés — réforme et réaction, santé et maladie, chair et esprit, désir et amour, même (et surtout) entre la vie et la mort — qui ne perdent jamais complètement le contact les uns avec les autres. Maintenant, les mots céderont la place aux actes, les discussions aux coups.

Dans un roman rempli de prémonitions étranges du siècle à venir, l’esquisse de Mann sur les dynamiques de la polarisation en ligne semble maintenant particulièrement aiguë. Publié exactement il y a 100 ans, en novembre 1924, La Montagne Magique se déroule dans son enclave alpine — un petit monde, mais le monde entier — entre 1907 et 1914. Nous apprenons que le jeune ingénieur maritime Hans Castorp de Hambourg, le héros naïf et en quête avec une tache sur son poumon, partagera le destin de sa génération sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Mann, déjà un poids lourd de la littérature allemande grâce à sa saga familiale Buddenbrooks et à des histoires ultérieures telles que Mort à Venise , a commencé l’histoire de Hans en 1913. Il l’a mise de côté pendant la guerre, et n’a terminé son épopée qu’au milieu des tumulte de la première République de Weimar. Le projet a commencé comme un conte comique compact mais a gonflé en un monstre définissant l’air du temps qui a pris la température d’une civilisation entière — et a émis un pronostic sombre.

«Qu’était-ce, alors ? Qu’y avait-il dans l’air ? Un amour des querelles. Une pétulance aiguë. Une impatience sans nom. Un penchant universel pour les échanges verbaux désagréables et les accès de rage, voire les coups de poing.» Près de la fin de son roman La Montagne Magique , Thomas Mann présente son cadre enneigé — un sanatorium pour patients tuberculeux à Davos, en Suisse — comme le microcosme d’une époque mal lunée au bord d’un abîme de violence. «Chaque jour, de vives disputes, des cris incontrôlés éclataient entre des individus et parmi des groupes entiers ; mais la marque distinctive était que les spectateurs, au lieu d’être dégoûtés par ceux qui y étaient pris ou d’essayer d’intervenir, trouvaient leurs sympathies éveillées et se laissaient émotionnellement emporter par la frénésie.»

Peuplé d’une distribution pittoresque et drôle de personnages excentriques, le Sanatorium International Berghof n’est pas seulement un lieu de discussion politique ou philosophique. Le jeune Hans, dont les passions ambiguës codent le propre dilemme de Mann en tant que paterfamilias marié principalement attiré par les hommes, doit apprendre sur le corps et l’âme, l’amour et la mort, ainsi que sur les Grandes Idées de l’histoire. Son infatuation pour l’envoûtante Clavdia Chauchat, une Russe d’Asie centrale avec ses «yeux kirghizes», lui fait souvent mépriser les abstractions des idéologues en guerre du sanatorium. Et Mann incarne toujours ses idées dans des personnages loufoques, avec le libéral humaniste italien hautain Lodovico Settembrini, et le réactionnaire radical «caustique» formé par les jésuites (mais né juif) Leo Naphta, comme premier parmi les égaux. Plus tard, ils seront rejoints, et détrônés, par un Néerlandais sinistre mais captivant, Mynheer Peeperkorn.

Settembrini et Naphta sont les deux amis ennemis disputants entre les pôles desquels l’impressionnable Hans rebondit comme une balle en caoutchouc. Mais ils finissent par convenir de régler leurs différends non pas, comme auparavant, autour d’un thé et d’un vin ou lors de randonnées dans la neige — mais dans un duel. Rien d’autre qu’une lame ou une balle ne résoudra les interminables arguments du libéral contre le conservateur, du libre penseur contre le croyant, du progressiste contre le réactionnaire. «L’Absolu, la terreur sacrée que ces temps exigent», tonne Naphta, «ne peut surgir que du scepticisme le plus radical, du chaos moral.» Seule une convulsion sanglante pourra racheter un temps malade.

Avec leurs poumons faibles et leurs opinions fortes, le duo de wranglers seniors de Mann regarde depuis leur point de vue montagneux les décennies futures de débats furieux. Les termes des disputes Settembrini-Naphta n’ont pas vraiment vieilli. Si vous aviez écouté, par exemple, l’élection présidentielle américaine de cette semaine, vous auriez constaté que les libéraux et les conservateurs, les utopistes et les autoritaires, continuent de mener une guerre rhétorique armés des armes que déploient ses antagonistes. Les partisans continuent de se battre de la même manière que le chercheur littéraire italien de Mann, avec sa conviction que « les pouvoirs de la raison et de l’illumination libéreront la race humaine », le fait avec le jésuite juif félin, qui soutient que l’humanité imparfaite et pécheresse désire « discipline et sacrifice » sous la bienveillante autorité d’une hiérarchie. Aucun autre grand roman du 20ème siècle ne perce un libéralisme pompeux et hypocrite avec autant de délice et de ruse — tout en démontrant que cette perforation, aux mains d’un « réalisme » impitoyable et sans illusion, peut poser un risque plus grand que la pompe.